بالفيديو .. آرسنال يعود من براج لطريق الانتصارات الأوروبية

خبرني - عاد آرسنال إلى طريق الانتصارات في دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزا ثمين على مضيفه سلافيا براج، مساء اليوم الأربعاء، بنتيجة 2/1، ضمن الجولة الرابعة لمرحلة الدوري من البطولة القارية.
وكان آرسنال تعادل في الجولة الماضية مع بايرن ميونخ بنتيجة 2/2، ليعود اليوم ويحقق الانتصار الثالث رافعا رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف باريس سان جيرمان وريال مدريد.
أما سلافيا براج فتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز 34 بترتيب البطولة.
وسجل ثنائية آرسنال في مباراة اليوم: نوني مادويكي (ق9) وفكتور جيوكيريس (ق38)، فيما أحرز هدف سلافيا براج الوحيد: ويكتور نواك (ق 90)
وقدم آرسنال أداء جيدا في الشوط الأول، الذي أنهاه متقدما بهدفين، وسط سيطرة كبيرة من الفريق الإنجليزي.
لكن الأمور تغيرت تماما في الشوط الثاني، فبعدما كان فريقا لا يُقهر قبل الاستراحة، بدا مرشحا للتفريط في الفوز خلال معظم أوقات الشوط الثاني.
ونجح سلافيا براج، في تسجيل هدف في الدقائق الأخيرة، وهو ما وضع آرسنال تحت ضغط كبير، لكن صافرة النهاية جاءت لتؤكد فوزه الثمين.