بالفيديو .. آرسنال يعود من براج لطريق الانتصارات الأوروبية

خبرني - عاد آرسنال إلى طريق الانتصارات في دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزا ثمين على مضيفه سلافيا براج، مساء اليوم الأربعاء، بنتيجة 2/1، ضمن الجولة الرابعة لمرحلة الدوري من البطولة القارية.

وكان آرسنال تعادل في الجولة الماضية مع بايرن ميونخ بنتيجة 2/2، ليعود اليوم ويحقق الانتصار الثالث رافعا رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف باريس سان جيرمان وريال مدريد.

أما سلافيا براج فتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز 34 بترتيب البطولة.

وسجل ثنائية آرسنال في مباراة اليوم: نوني مادويكي (ق9) وفكتور جيوكيريس (ق38)، فيما أحرز هدف سلافيا براج الوحيد: ويكتور نواك (ق 90)