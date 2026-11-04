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ألتمان يغير اسم حسابه على إكس إلى Ram Altman

  • 04 نوفمبر 2026
  • 23:58
ألتمان يغير اسم حسابه على إكس إلى Ram Altman

خبرني - أمضى سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، ليلة انتخابات التجديد النصفي الأميركية لعام 2026 في الدفاع عن موقفه بشأن شراء ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) لأجهزة الكمبيوتر الشخصية، إذ غيّر اسمه على منصة "إكس" إلى "Ram Altman"، ردًا على تعليق أحد المستخدمين، قبل أن يعيده لاسمه المعتاد.

وقال ألتمان في منشور على المنصة: "أريد بالفعل أن يمتلك العالم كميات هائلة من الذاكرة، وأن يضع الناس ما يشاؤون منها في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، ومن المزعج للغاية أن يُقتطع كلامي من سياقه. لقد دأبت منذ فترة طويلة على الدعوة إلى زيادة إنتاج الذاكرة على مستوى العالم".

ورد ألتمان على تعليق آخر قائلًا: "أريد أن تمتلكوا قدرًا كبيرًا من ذاكرة الوصول العشوائي فلنبنِ المزيد منها"، بحسب تقرير لموقع "ذا فيرج" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

وطلب أحد مستخدمي منصة "إكس" من ألتمان تغيير اسمه إلى "Ram Altman"، فوافق على ذلك. وأوضح أنه يرغب في أن يتمتع العالم بمزيد من الذاكرة، وأن يتمكن الأفراد من إضافة قدر ما يشاؤون منها.

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