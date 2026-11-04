الموريتاني كويتا يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا عبر شباك ريال مدريد

خبرني - أصبح الموريتاني أبوبكاري كويتا مهاجم أيك أثينا اليوناني أول لاعب من بلاده يسجل هدفاً في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعدما هز شباك ريال مدريد في مباراة الفريقين يوم الأربعاء ضمن الجولة الرابعة من المسابقة.

وفاجأ كويتا ريال مدريد بطل القارة العجوز 15 مرة بهدف مبكر بعد مرور 8 دقائق قبل أن يعادل النجم الإنجليزي جود بيلنغهام النتيجة.

وولد أبوبكاري (28 عاماً) في السنغال لأب موريتاني وأم سنغالية قبل أن ينتقل للعيش في بلجيكا حيث لعب في الفئات السنية لنادي غييل ومنه شارك لأول مرة في الفريق الأول موسم 2016-2017 ثم انتقل إلى العملاق غنت الذي قضى معه موسمين وبعده واسلاند بيفيرين وسانت ترويدين ثم انتقل إلى أيك أثينا اليوناني صيف 202، مقابل 4 ملايين يورو.

وشارك كيوتا في 14 مباراة بمختلف البطولات مع النادي اليوناني العريق سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفاً في 883 لعب.

وكان أمام كويتا خيارات اللعب لمنتخب السنغال التي تنحدر منها أصول والدته وكذلك مالي التي تعود إليها أصول والده، لكنه وفي ذروة تألقه في بلجيكا قرر اختيار اللعب لمنتخب موريتانيا حيث ظهر لأول مرة يوم 15 نوفمبر 2023 في مباراة تصفيات كأس العالم 2026 أمام الكونغو الديمقراطية.

