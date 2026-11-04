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  • نفاع يتوجه إلى بودابست للتحقق من أنباء إيقاف المنح الدراسية الهنغارية للأردنيين

نفاع يتوجه إلى بودابست للتحقق من أنباء إيقاف المنح الدراسية الهنغارية للأردنيين

  • 04 نوفمبر 2026
  • 23:29
نفاع يتوجه إلى بودابست للتحقق من أنباء إيقاف المنح الدراسية الهنغارية للأردنيين

خبرني - أعلن أمين عام حزب "عزم"، المهندس زيد نفاع، أنه سيتوجه إلى العاصمة المجرية بودابست خلال الـ 48 ساعة القادمة، بهدف التشاور والتحقق من صحة الأنباء المتداولة حول إيقاف المنح الدراسية الهنغارية للعام الدراسي (2026-2027).

وجاء إعلان نفاع عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث خاطب الطلبة وأولياء الأمور قائلاً: "الأعزاء جميعاً، خلال 48 ساعة سوف أغادر إلى بودابست للتشاور والتأكد من صحة خبر إيقاف المنح الهنغارية للعام 2026-2027، بعد استمرارها 13 عاماً على التوالي لأبنائنا الطلبة".

يذكر أن برنامج المنح الدراسية الهنغارية يُعد رافداً هاماً للطلبة الأردنيين، وشهد إقبالاً واسعاً على مدار الأعوام الثلاثة عشر الماضية لإتاحة الفرصة أمام الشباب الأردني لاستكمال دراساتهم الجامعية في المجر.

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