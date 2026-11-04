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فنربخشة يقلب الطاولة على ليفربول بثلاثية مثيرة

  • 04 نوفمبر 2026
  • 22:59
فنربخشة يقلب الطاولة على ليفربول بثلاثية مثيرة

خبرني - أوقف فنربخشة التركي انطلاقة ضيفه ليفربول الإنجليزي المثالية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 3 - 2، يوم الأربعاء، في الجولة الرابعة بمرحلة الدوري للمسابقة القارية.

وبادر ليفربول بالتسجيل عن طريق تري نيوني في الدقيقة 25، لكن سرعان ما أحرز الإنجليزي ماسون غرينوود هدف التعادل لفنربخشة في الدقيقة 29.

وأعاد السويدي ألكسندر إيزاك التقدم لليفربول، بتسجيله الهدف الثاني للفريق الإنجليزي في الدقيقة 69، لكن أرشي براون أدرك التعادل لفنربخشة في الدقيقة 73.

ومنح الكوسوفي فيدات موريكي النقاط الثلاث لفنربخشة عقب تسجيله الهدف الثالث للفريق المضيف في الدقيقة 79.

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