الصحة العالمية تجيز إجراء تجارب سريرية للقاحين جديدين لفيروس إيبولا

خبرني - وافقت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، على إجراء تجارب سريرية للقاحين جديدين لفيروس إيبولا، في وقت يجهد الأطباء للسيطرة على الوباء في إفريقيا حيث أودى بأكثر من 5300 شخص.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس لوسائل الإعلام إن "تجارب على لقاح بدأت الشهر الماضي باستخدام لقاح إرفيبو المعتمد لفيروس إيبولا ولكن غير المعتمد لفيروس بونديبوغيو" الذي يفتك بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأضاف "اليوم، توصي مجموعات الخبراء في المنظمة بإضافة لقاحين آحرَين مرشَحَين إلى هذه التجارب".

وأوضح أن هذين اللقاحين وهما ChAdOx1 BDBV الذي ابتكرته جامعة أكسفورد بالتعاون مع "ستيروم إنستيتيوت" في الهند وmRNA-1469 من شركة "موديرنا"، مخصصان لفيروس بونديبوغيو.

أودى وباء إيبولا في إفريقيا بأكثر من 5300 شخص، غالبيتهم في جمهورية الكونغو الديموقراطية، مركز تفشي المرض، وفقا لما أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها التابع للاتحاد الإفريقي الاثنين.

وفي المجموع، تم الإبلاغ عن ما مجموعة 10444 حالة، مع معدّل وفيات يزيد عن 50%.