الفيصلي يخسر أمام التعاون السعودي بثلاثية في دوري أبطال آسيا 2

خبرني - خسر الفيصلي أمام مضيفه التعاون السعودي بنتيجة 1-3، في المباراة التي جمعتهما الأربعاء على ملعب "وولفز بارك" بمدينة بريدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2.

افتتح التعاون التسجيل عن طريق غوياغون في الدقيقة 42، قبل أن يضيف عبد الرزاق حمد الله الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 47، فيما قلص الفيصلي الفارق بهدف عكسي سجله مدافع التعاون محمد الصاعدي في الدقيقة 57، وعاد حمد الله ليحرز الهدف الثالث لفريقه والثاني له شخصياً في الدقيقة 69.

وبهذه النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 3 نقاط في المركز الثالث، خلف الريان القطري الذي رفع رصيده إلى 9 نقاط بعد فوزه على النهضة العماني بهدفين دون مقابل.