نتائج أولية لانتخابات مجلس النواب الأميركي: 237 مقعدا للديمقراطيين مقابل 139 للجمهوريين

خبرني - أظهرت النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب الأميركي تقدم الديمقراطيين بحصولهم على 237 مقعدا، مقابل 139 مقعدا للجمهوريين، في حصيلة تمنح الحزب الديمقراطي أغلبية المجلس، وفق بيانات شبكة "فوكس نيوز" المحدثة الأربعاء.

وأشارت بيانات الشبكة إلى أن الديمقراطيين حققوا مكاسب صافية بلغت 29 مقعدا مقارنة بالانتخابات السابقة، وانتزعوا عددا من الدوائر التي كان يشغلها جمهوريون، فيما أعلنت الشبكة حسم سيطرة الحزب على مجلس النواب.

ولا تزال نتائج عدد من الدوائر غير محسومة، في انتظار استكمال فرز الأصوات وإعلان الفائزين فيها.

ويحتاج الحزب إلى 218 مقعدا من أصل 435 لضمان الأغلبية في مجلس النواب، ما يتيح للديمقراطيين قيادة المجلس ولجانه وتحديد أولويات العمل التشريعي والرقابي خلال العامين المتبقيين من ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الحرب مع إيران كانت عاملا رئيسيا في خسارة الجمهوريين انتخابات التجديد النصفي، معتبرا أن تحميلها مسؤولية الهزيمة "صحيح إلى حد كبير"، وقال إنه كان يعلم أن الحرب ستؤثر على نتائج الانتخابات. وأضاف أن الجمهوريين يمتلكون سلطة الفيتو إذا لم يعجبهم ما يفعله الديمقراطيون، مشيرا إلى أن الديمقراطيين اتصلوا به وأبدوا رغبتهم في التحدث بشأن عدد من القضايا، معتبرا ذلك أمرا جيدا.



وأكد ترامب أنه لم يكن ليتخذ قرارا مختلفا بشأن إيران لو أتيحت له الفرصة مجددا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة دمرت قدراتها العسكرية، ومشددا على أنه لا يمكن السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي، سواء أثرت الحرب على نتائج الانتخابات أم لا.

وقال إنه لو كان اسمه مدرجا على بطاقات الاقتراع لحقق الجمهوريون الفوز في الانتخابات، معربا عن استعداده للتوصل إلى توافق مع الديمقراطيين، ومحذرا من أن محاولة عزله ستؤدي إلى "تدميرهم"، ومتهما إياهم بالسعي إلى حماية القتلة.

كما، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن الحرب في إيران كانت السبب الرئيسي لخسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، معتبرا أن كثيرا من الناخبين الذين دعموا الرئيس دونالد ترامب ونائبه في انتخابات 2024 صوتوا لمصلحة الديمقراطيين في انتخابات 2026.

وأوضح فانس، في منشور طويل على منصة "إكس"، أن فريقه كان يراقب تركيبة الناخبين ونسب المشاركة في الولايات، مشيرا إلى أن الإقبال لم يكن كارثيا في أي منها، بل كان جيدا في بعضها ومرتفعا جدا في أخرى، ما دفع فريقه إلى الاعتقاد بأن الناخبين الجمهوريين سيصوتون للحزب.

وأضاف أن المشكلة الأساسية لم تكن في المشاركة، بل في تحول أصوات عدد من ناخبي ترامب وفانس في انتخابات 2024 إلى المرشحين الديمقراطيين في الانتخابات الأخيرة.

وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر الأربعاء إن الحرب مع إيران "يجب أن تتوقف"، ملمحا الى أن الغالبية العتيدة لحزبه في الكونغرس قد تستخدم سيطرتها على تمويل الحكومة للضغط باتجاه تحقيق ذلك.



وقال شومر للصحفيين "هذه الحرب يجب أن تتوقف. يجب أن تنتهي"، مشيرا الى أن "سلطة التحكم بالإنفاق" التي يحوزها الكونغرس "هي إحدى الوسائل لردع رئيس يخوض حربا من دون موافقة الشعب الأميركي".