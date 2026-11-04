ريال مدريد يخطف فوزا قاتلا من أيك أثينا في دوري أبطال أوروبا

خبرني - حقق ريال مدريد الإسباني فوزًا مثيرًا على مضيفه أيك أثينا اليوناني بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أوباب أرينا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وافتتح أيك أثينا التسجيل مبكرًا عن طريق أوبيري كوتيا في الدقيقة 12، قبل أن ينجح ريال مدريد في إدراك التعادل بواسطة جود بيلينجهام في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني، تقدم الفريق اليوناني مجددًا بهدف سجله ستافروس بيلو في الدقيقة 75، لكن كيليان مبابي أعاد المباراة إلى نقطة البداية بتسجيل هدف التعادل للفريق الملكي في الدقيقة 78.وبينما كانت المباراة تتجه إلى التعادل، نجح فيديريكو فالفيردي في تسجيل هدف الفوز القاتل لريال مدريد في الدقيقة 90+2، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة من قلب اليونان.وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة بعد مرور أربع جولات، بينما تجمد رصيد أيك أثينا عند 3 نقاط.