عبدول السيد.. من قائد 3 فرق رياضية في وقت واحد إلى مجلس الشيوخ

خبرني - لم يكن طريق عبدول (عبد الرحمن) السيد إلى مجلس الشيوخ يمر عبر السياسة فقط، بل بدأ من ملاعب الرياضة، إذ كان قائداً لثلاثة فرق في وقت واحد، قبل أن يصبح أول مسلم يُنتخب لعضوية الغرفة العليا في الكونغرس.

وأعلن الديمقراطي عبدول السيد، يوم الأربعاء، فوزه على الجمهوري مايك روجرز في السباق على مقعد مجلس الشيوخ في ولاية ميشيغان الأميركية.

ولطالما ارتبط عبدول بالرياضة، ففي مدرسة بلومفيلد هيلز الثانوية كان قائداً لثلاثة فرق في وقت واحد، كرة القدم الأميركية، والمصارعة، واللاكروس، قبل تخرجه عام 2003.

وقال السيد في مقابلة سابقة مع مجلة "يو إس إيه لاكروس" إنه كان حارس مرمى هوكي في صغره، لكنه قرر في المدرسة الثانوية التركيز على كرة القدم، ثم جرّب اللاكروس في عامه الأول "لملء فراغ الربيع"، فأحب اللعبة التي تجمع بين السرعة والقوة البدنية والتحدي المختلف.

وواصل اللعبة في جامعة ميشيغان، حيث درس الأحياء والعلوم السياسية، ولعب في فريق اللاكروس الجامعي، وتخرج عام 2007 بمرتبة الشرف العليا، وألقى خطاب التخرج لدفعته.

ولم تكن الرياضة مجرد هواية، بل شكلت وعيه، فقد تحدث عن كونه المصري-الأميركي الوحيد في فريقه، وعن تعرضه لإساءات عنصرية ومعادية للإسلام من الجماهير خلال مباراة في كاليفورنيا، وهو ما جعله يتعرف على تجارب مختلفة تماماً عن تجربته.