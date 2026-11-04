أسعار النفط عالميًا تهوي 9% .. وتسجل أدنى مستوى من أيلول

خبرني - هوت أسعار النفط 9%، الأربعاء، وسط تقلبات في التداول، إذ يترقب المستثمرون الخطوة التالية لواشنطن في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران بعد أن خسر الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب السيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي.

وبحلول الساعة 16:58 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 9.27 دولار، أو 8.9%، إلى 94.29 دولار للبرميل، مسجلة أدنى مستوى لها منذ الرابع من أيلول. كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7.44 دولار أو 7.8% لتصل إلى 88.54 دولار.

وفي الجلسة السابقة، استقر سعر خام برنت عند التسوية عند أدنى مستوى له في ما يقرب من أربعة أسابيع، إذ تابع المتعاملون عن كثب المحادثات الرامية إلى إنهاء حربي أوكرانيا وإيران.

وظلت الأسواق تراقب عن كثب أي تقدم في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، في الوقت الذي كثفت فيه قطر جهود الوساطة لتجنب تصعيد الهجمات بعد الانتخابات الأمريكية.

وقال مسؤول إيراني كبير الثلاثاء إن طهران والولايات المتحدة لا تزالان بعيدتين عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة فورتكسا أن متوسط تدفقات النفط الخام والمكثفات والمنتجات المكررة، باستثناء غاز البترول المسال، بلغ 17.1 مليون برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول، وهو ما يمثل انخفاضا عن 18.9 مليون برميل يوميا في سبتمبر أيلول، لكنه لا يزال يشكل حوالي ثلاثة أرباع مستويات ما قبل الحرب.

وذكرت بلومبرج نقلا عن مصادر مطلعة أن الإمارات تدرس إنشاء خط أنابيب ثالث لتصدير النفط لنقل الخام بعيدا عن مضيق هرمز، إذ تهدف الدولة إلى تقليل اعتمادها على الممر المائي بشكل كبير.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأربعاء تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 865 ألف برميل لتصل إلى 409.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر تشرين الأول، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بارتفاع قدره 877 ألف برميل.