"بلاش أنا وإن عدتم عدنا".. مرتضى منصور يعلق على حذف منشوره ضد إلهام شاهين

خبرني - خرج المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري السابق، ليرد من جديد على التكهنات التي أُثيرت عقب حذف منشوره ضد الفنانة إلهام شاهين، نافياً أن يكون التراجع أو الخوف من الملاحقات وراء اختفاء المنشور من حسابه الشخصي على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال منصور في منشور جديد عبر منصاته على مواقع التواصل: "إلى كل من ادعى بأني خفت وحذفت البوست.. أنا لا أخاف إلا من الله رب العالمين، ولا أحذف أي بوست بعد نشره"، مشيراً إلى أنه ليس غاضباً ولا حزيناً لحذف المنشور بعدما حقق الهدف المرجو منه بوصوله لملايين المتابعين.

وأضاف موضحاً أن أرقام التفاعل التي حققها المنشور قبل اختفائه كبيرة وشاهده خلال يومين فقط نحو 18 مليون متابع، وأدى الغرض الكامل من نشره بالكامل، حسب قوله.

واختتم مرتضى منصور تصريحاته بتوجيه رسالة تحذيرية تجاه من أسماهم من انتابهم الرعب من كلماته قائلا: "بلاش أنا.. وإن عدتم عدنا".

وكانت الفنانة إلهام شاهين قد ردت على منصور بعد حذفه منشوره ضدها قبل ساعات بتدوينة قالت فيها "إنه لا أحد فوق القانون.. ومصر بلد محترمه تحترم نساءها وتحترم كرامة كل إنسان مصري".

ويأتي هذا التراشق والسجال بين رئيس نادي الزمالك السابق، والفنانة المصرية على خلفية تصريحات متبادلة تضمنت انتقادات مباشرة وهجوماً عنيفاً، ما أثار موجة واسعة من الجدل والتفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

واستعانت الفنانة إلهام شاهين بأبيات شعرية للإمام الشافعي للرد على التهديدات الموجهة إليها، حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك تقول "إذا نطق السفيه فلا تجبه.. فخير من إجابته السكوت. فإن كلمته فرّجت عنه.. وإن خليته كمداً يموت".

وتبعت شاهين ذلك ببيان وجهت فيه الشكر لجمهورها، قائلة: "شكراً لكل إنسان محترم حر بيحب الفن وبيحترم المرأة وبيحافظ على صورة مصر بفنانينها ونسائها. شكراً لدعمكم أمام الهجمات الهمجية من ناس غير مسؤولة ولا تعرف معنى الاحترام، يتكلمون عن الفضيلة والأخلاق رغم أن أسلوبهم وألفاظهم لا تمت بأي صلة للفضيلة والأخلاق".

في المقابل، جاء رد مرتضى منصور هجومياً؛ إذ تطرق إلى مواقف سابقة لشاهين وأزمتها الشهيرة حول محبي الشيخ محمد متولي الشعراوي، قائلاً: "بلاش أنا يا إلهام، أنا عارف كل حاجة عنك، ملمحاً إلى حيازته تفاصيل وقصصاً شخصية عنها نقلاً عن أشخاص آخرين".

ولم يتوقف الأمر عند التصريحات الشفهية، بل كتب منصور تدوينة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك توعد فيها شاهين بفضيحة كبرى وملاحقة علنية، مدوناً: "انتظريني أنتِ واللي وراكي يوم 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري أمام فندق سميراميس إنتركونتيننتال".



وبدأت الأزمة بسبب تصريحات لإلهام شاهين في فعاليات الدورة الحادية عشرة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي دورة الفنانة سهير المرشدي، انتقدت فيها ظاهرة تصوير المواطنين في الشوارع ونشر المقاطع عبر منصات التواصل، في إشارة ضمنية للأسلوب الذي يستخدمه منصور، واصفة منصات التواصل بأنها أكبر مصيبة في حياتنا.

وأبدت الفنانة استياءها من طريقة التعامل مع الصحافيين والتلفظ بعبارات غير لائقة من قبيل "روح اسأل أمك"، محذرة في الوقت ذاته من وجود لجان مأجورة وممولة تستهدف النيل من مكانة الفن المصري.