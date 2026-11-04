أميركا تفرض عقوبات على شركات وأفراد في الهند وتركيا لدعمهم إيران

خبرني - فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة على شركات وأفراد في الهند وتركيا بسبب علاقاتهم بإيران، مؤكدة أنها ستواصل ملاحقة كل من يدعم النظام الإيراني.

وتأتي العقوبات ضمن عملية "المنبوذ الاقتصادي" (Operation Economic Outcast) التي أطلقتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهدف الحد من قدرة إيران على بيع النفط واستخدام عائداته في تمويل الحرب مع الولايات المتحدة.

وكانت وزارة الخزانة قد أعلنت الأسبوع الماضي أن إجراءاتها أدت إلى إضعاف الاقتصاد الإيراني، ودفع الريال الإيراني إلى مستويات متدنية جديدة، ورفع معدلات التضخم المحلية إلى نحو 90%، وفق وكالة "رويترز".



وقالت الوزارة إن العقوبات الجديدة استهدفت ما وصفته بـ"الشبكة الإجرامية الواسعة" التي يديرها رجل الأعمال الهندي سونييل كومار شارما وزوجته جاسبيريت بريتي شاهيد، إضافة إلى مواطنين هنديين آخرين يديران شركتين تابعتين لهما، إلى جانب 9 كيانات مرتبطة بشارما.

وأضافت أن تلك الشبكة وفرت أعلاماً ووثائق تسجيل مزيفة لسفن خاضعة للعقوبات تشارك في نقل النفط الإيراني، بما في ذلك سفن تعمل لصالح الجيش الإيراني والجماعات المتحالفة معه.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على شركة Fugo Group Services Inc ومقرها تركيا، بسبب ما وصفته بالدعم المستمر الذي تقدمه لقطاع الطيران الإيراني الخاضع لعقوبات أميركية مشددة.



