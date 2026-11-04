مكمل لخفض الكوليسترول قد يحمل مفاجأة لمرضى الصدفية.. ماذا كشف العلماء؟

خبرني - قد لا يقتصر دور أحد المكملات الغذائية المعروفة بخفض الكوليسترول على حماية صحة القلب، بل قد يمتد إلى المساعدة في تخفيف أعراض الصدفية، وفقًا لدراسة جديدة أجراها باحثون في الصين.

ووجد العلماء أن "البانتيثين" (Pantethine)، وهو مركب مشتق من فيتامين "ب5" (Vitamin B)، قد يساعد على كبح بعض العمليات الأيضية التي تغذي الالتهاب المرتبط بالمرض، من خلال التأثير في نشاط خلايا مناعية مسؤولة عن تحفيز الاستجابة الالتهابية.

وجاءت هذه النتائج بعد سلسلة من التجارب المخبرية وعلى الفئران، إلى جانب تجربة سريرية محدودة على مرضى الصدفية، ما يفتح الباب أمام استكشاف استخدامات علاجية جديدة لهذا المكمل، وإن كانت النتائج لا تزال أولية، بحسب تقرير نشره موقع "SciTech Daily".

نتائج مشجعة

اختبر الباحثون تأثير البانتيثين لدى مجموعة صغيرة من المصابين بالصدفية خلال تجربة استمرت 12 أسبوعًا، شارك فيها 24 مريضًا تلقوا العلاج الموضعي المعتاد باستخدام مرهم يجمع بين "كالسيبوترايين" و"بيتاميثازون".

وتناول نصف المشاركين البانتيثين إلى جانب العلاج الموضعي، بينما اكتفى النصف الآخر بالعلاج المعتاد.

وأظهرت النتائج تحسنًا في أعراض الصدفية لدى المجموعة التي تناولت المكمل، وكانت الاستجابة أكثر وضوحًا لدى المرضى الذين سجلوا مستويات مرتفعة من الكوليسترول في الدم عند بدء الدراسة.

ومع ذلك، لا تعني هذه النتائج أن البانتيثين يمكن أن يحل محل العلاجات المعتمدة للصدفية، إذ كانت التجربة صغيرة ومحدودة المدة، كما اختبرت المكمل بوصفه علاجًا مساعدًا وليس علاجًا مستقلًا.

ما علاقة الكوليسترول بنشاط الجهاز المناعي؟

لفهم كيفية تأثير المكمل في الصدفية، ركز الباحثون على نوع من الخلايا المناعية يُعرف باسم "الخلايا التغصنية"، وهي خلايا تؤدي دورًا مهمًا في تنسيق الاستجابة المناعية، من خلال التعرف على الأجسام الغريبة وتنشيط الخلايا التائية، فضلًا عن إفراز إشارات كيميائية تحفز الالتهاب.

لكن النشاط المفرط لهذه الخلايا قد يؤدي إلى استمرار الاستجابة الالتهابية، وهو ما يحدث في الصدفية وغيرها من أمراض المناعة الذاتية.

ارتفاع غير معتاد في مستويات إنزيمات "فانين"

ورصد العلماء ارتفاعًا غير معتاد في مستويات إنزيمات تُعرف باسم "فانين" (Vanins) داخل الخلايا التغصنية لدى مرضى الصدفية وبعض المصابين بأمراض مناعية ذاتية أخرى.

وتكمن أهمية هذه الإنزيمات في أنها تحول البانتيثين إلى فيتامين "ب5"، الذي تحتاج إليه الخلايا لإنتاج الطاقة. ووفقًا للباحثين، يؤدي فرط نشاط إنزيمات فانين إلى استنزاف البانتيثين، بالتزامن مع زيادة تصنيع الكوليسترول داخل الخلايا التغصنية، ما يسهم في تنشيطها بصورة مفرطة وتعزيز الالتهاب.

تخفيف أعراض الصدفية

لاختبار هذه الآلية، أجرى الباحثون تجارب قللوا خلالها مستويات إنزيمات فانين داخل الخلايا التغصنية، فلاحظوا تراجع نشاطها وانخفاض قدرتها على تحفيز الخلايا التائية.

كما أظهرت التجارب أن تثبيط هذه الإنزيمات بدواء مخصص منع ظهور أعراض الصدفية لدى الفئران، فيما ساعد إعطاء البانتيثين على تقليل تراكم الكوليسترول داخل الخلايا المناعية والحد من تنشيطها.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أسهم المكمل أيضًا في تخفيف أعراض الصدفية لدى الفئران، ما عزز فرضية وجود صلة بين استقلاب البانتيثين والكوليسترول وفرط النشاط المناعي.

وقالت وي-نا جانغ، الباحثة في مختبر الدولة الرئيس للتحليل الطبي الحيوي ببكين، إن النتائج تشير إلى أن استنزاف البانتيثين قد يكون أحد العوامل التي تسهم في فرط تنشيط الخلايا التغصنية والالتهاب المرتبط بأمراض المناعة الذاتية.

علاج جديد للصدفية

يرى الباحثون أن النتائج تكشف مسارًا أيضيًا جديدًا يمكن استهدافه مستقبلًا لتطوير علاجات للأمراض الالتهابية والمناعية الذاتية.

لكن من المهم التمييز بين النتائج المخبرية والتجارب على الحيوانات، وبين إثبات فاعلية العلاج لدى البشر. فالتجربة السريرية التي شملت 24 مريضًا تقدم مؤشرات أولية مشجعة، لكنها لا تكفي لتأكيد الفاعلية أو تحديد الجرعة المناسبة أو مدى أمان الاستخدام طويل الأمد.

لذلك، لا ينصح بتناول البانتيثين لعلاج الصدفية أو استبدال الأدوية الموصوفة به دون استشارة الطبيب، في انتظار دراسات سريرية أكبر وأكثر شمولًا لتأكيد هذه النتائج.