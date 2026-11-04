اتحاد الكرة يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة ويحدد موعد اجتماع الهيئة العامة

خبرني - دعا الاتحاد الأردني لكرة القدم أعضاء الهيئة العامة إلى حضور اجتماع الهيئة العامة العادي رقم (2026/1)، والمقرر عقده عند الساعة الرابعة من عصر السبت الموافق 5 كانون الأول 2026، في فندق جراند حياة عمّان.

وأعلن الاتحاد فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة اعتبارا من اليوم الأربعاء 4 تشرين الثاني 2026، وحتى الساعة الواحدة ظهر السبت 14 تشرين الثاني الحالي.

وأوضح أن طلبات الترشح ومرفقاتها تُقدّم إلى الأمانة العامة للاتحاد، إما بالبريد المسجل أو باليد مقابل تأكيد الاستلام، وفقا لأحكام النظام الانتخابي.