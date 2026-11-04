البيت الأبيض يذكّر الأميركيين: ترمب لا يزال رئيسكم

خبرني - أوردَ البيت الأبيض على منصة (إكس)، الأربعاء، عقب الخسائر القاسية للحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي منشورا جاء فيه "ترمب لا يزال رئيسكم"، ما لبث أن اثار ردود فعل ساخرة.



وأرفق البيت الأبيض هذه الجملة بصورة للرئيس دونالد ترمب في المكتب البيضوي، بدت فيها نظرته معبّرة عن التحدي، من خلال حاجبيه المقطّبَين، وقبضتيه المغلقتين.



واثار المنشور آلاف التعليقات الساخرة حتى الآن في أقل من ساعتين.



وكان مرشحو الحزب الديموقراطي لانتخابات التجديد النصفي اكتسحوا الثلاثاء مقاعد الولايات التي تُعَدُّ معاقل للجمهوريين، ليسيطروا إلى حدّ كبير على مجلسَي الشيوخ والنواب.