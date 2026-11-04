إتلاف 224 كيلوغراما من الأسماك والدواجن في إربد.. والسبب مشاجرة بين تجار وباعة بسطات

خبرني - أتلفت كوادر قسم الرقابة الصحية في بلدية إربد الكبرى كميات من الأسماك والدواجن غير الصالحة للاستهلاك البشري بلغ وزنها نحو 224 كيلوغراماً وذلك في إطار جولاتها الميدانية المستمرة للرقابة على الأسواق وضمان سلامة الغذاء.

وقال رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام إن المواد المتلفة شملت 75 كيلوغراماً من الأسماك، و99 كيلوغراماً من الدواجن، إضافة إلى 50 كيلوغراماً من أجنحة الدجاج.

وبين العزام أن هذه الكميات تعرضت للتلف الصحي نتيجة خلاف ومشاجرة وقعت بين عدد من أصحاب المحال التجارية وأصحاب البسطات في السوق، ما أدى إلى تركها وتعرضها للتلف.