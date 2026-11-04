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ولي العهد يزور مجمع "تكنوبول" للعلوم والأعمال في أستونيا

  • 04 نوفمبر 2026
  • 20:55
ولي العهد يزور مجمع تكنوبول للعلوم والأعمال في أستونيا

خبرني -  زار سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، مجمع "تكنوبول" للعلوم والأعمال، في العاصمة الأستونية تالين.

والتقى سموه، خلال الزيارة، برئيسة مُسرّع تكنوبول آن ليزا إلبرشت، لبحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجالات مسرعات الأعمال وتسويق الأبحاث وربط الشركات الناشئة في البلدين، وأحدث التطورات في قطاعات الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية والأمن السيبراني.

واطلع سموه على عرض توضيحي لأنظمة دفاعية تكنولوجية متخصصة.

ويعد مجمع "تكنوبول" أكبر مجمع علمي في دول البلقان، ويضم أكثر من 200 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والأمن السيبراني وتقنيات الدفاع والصحة الرقمية.

ورافق سموه خلال الزيارة، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.

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