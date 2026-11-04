السفير الأردني في تونس يلتقي 130 طالبا أردنيا في جامعة المنستير

خبرني - زار سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الجمهورية التونسية، عبدالله أبو رمان، الاثنين، جامعة المنستير في مدينة المنستير التونسية، والتقى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور كمال شرادة، ونائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور سامي يوسف، وعميد كلية طب الأسنان الأستاذ الدكتور محمد صالح.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين المؤسسات الجامعية في الأردن وتونس، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات والمعارف في المجالات التعليمية والبحثية، إلى جانب مناقشة أوضاع الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعة، وسبل تيسير شؤونهم الأكاديمية وتعزيز التواصل مع إدارتها.

وتجوّل أبو رمان في عدد من مرافق الجامعة، والتقى نحو 130 طالبا وطالبة أردنيين يدرسون التخصصات الطبية، من السنة الأولى وحتى السادسة.

واطمأن السفير على أوضاع الطلبة الأكاديمية والمعيشية، واستمع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم، مؤكدا حرص السفارة على متابعة شؤونهم وإدامة التواصل معهم ومع الجهات الجامعية المختصة، وتقديم الدعم والرعاية الممكنين لتسهيل مسيرتهم الدراسية.

وأعرب أبو رمان عن تقديره لرئاسة الجامعة وإدارتها وهيئتها التدريسية، لما توليه من اهتمام ورعاية للطلبة الأردنيين، مثمنا مستوى التعاون الأكاديمي بين البلدين.