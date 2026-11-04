بروموميديا والجامعة الأردنية توقّعان اتفاقية شراكة استراتيجية لإطلاق شبكة بروموميديا الجامعية

خبرني - و قّعت بروموميديا ، الشركة الإقليمية الرائدة في مجال الإعلانات الخارجية والعاملة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والجامعة الأردنية اتفاقية شراكة استراتيجية لإطلاق PromoMedia Campus Network، وهي شبكة إعلانية متخصصة في الإعلانات الخارجية الرقمية (DOOH). وتمثّل هذه المبادرة محطة مهمة في تطوّر قطاع الإعلانات الخارجية الرقمية ضمن مؤسسات التعليم العالي في الأردن.

وتجمع هذه الشراكة بين الخبرة الإقليمية التي تتمتع بها بروموميديا في مجال الإعلانات الخارجية، والبيئة الجامعية الحيوية في الجامعة الأردنية، بهدف إنشاء شبكة إعلانية مبتكرة توفّر حضورًا بارزًا للعلامات التجارية، وتعزّز التواصل داخل أحد أكبر الحُرُم الجامعية في الأردن.

وقد وقّع الاتفاقية السيد باتريك الهبر، المدير العام لـ PromoMedia Group، ومعالي الأستاذ الدكتور نذير عبيدات، رئيس الجامعة الأردنية، بحضور ممثلين عن الجانبين.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى بروموميديا تركيب وتشغيل شبكة متكاملة تضم 33 وحدة إعلانية رقمية متميّزة (Premium Digital MUPIs)و 7 شاشات رقمية متزامنة (Synchronized Digital Screens)، موزّعة في مواقع استراتيجية داخل الحرم الجامعي. وستوفّر الشبكة للمعلنين فرصًا متميّزة للظهور في محيط المباني الأكاديمية الرئيسية، والمرافق الصحية، ومناطق تجمع الطلبة، والمسارات الرئيسية لحركة المشاة، بما يضمن حضورًا إعلانيًا مستمرًا ضمن بيئة حديثة للإعلانات الخارجية الرقمية.

وبفضل ما تضمه الجامعة الأردنية من آلاف الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والعاملين في المستشفى الجامعي والزوار يوميًا، تشكّل الجامعة واحدة من أكبر البيئات الأكاديمية وأكثرها حيوية في الأردن. وتتيح PromoMedia Campus Network للعلامات التجارية التواصل مع شرائح متنوعة من الجمهور، تشمل المهنيين المستقبليين، وقادة الأعمال، والمتخصصين في الرعاية الصحية، والباحثين، ورواد الأعمال، وصنّاع القرار، من خلال حضور إعلاني متكرر وفعّال ضمن بيئة تعليمية موثوقة.

وتعكس هذه الشراكة التزامًا مشتركًا بتطوير البيئة الجامعية من خلال حلول إعلانية رقمية مبتكرة، وفتح آفاق جديدة للتواصل الفعّال بين المؤسسات والعلامات التجارية ومجتمع الجامعة. ومن خلال الجمع بين الوحدات الإعلانية الرقمية الموزّعة في مواقع استراتيجية، والشاشات المتزامنة، وخبرة بروموميديا في الإعلانات الخارجية، يرسّخ المشروع معيارًا جديدًا للإعلانات داخل الحُرُم الجامعية في الأردن.

وقال باتريك الهبر، المدير العام لـ: PromoMedia Group

“ نفخر بشراكتنا مع الجامعة الأردنية في مشروع يقدّم بُعدًا جديدًا للإعلانات داخل الحُرُم الجامعية. وتمثّل هذه الشراكة محطة مهمة في تطوّر قطاع الإعلانات الخارجية في الأردن. ومن خلال PromoMedia Campus Network، نعمل على إنشاء بيئة إعلانية متميّزة تتيح للعلامات التجارية التواصل مع الجمهور بصورة فعّالة ومتكررة، بالتوازي مع دعم الابتكار داخل إحدى المؤسسات التعليمية الرائدة في المنطقة ”.

وقال الدكتور نذير عبيدات، رئيس الجامعة الأردنية:

“ تأتي هذه الشراكة في إطار حرص الجامعة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتوظيف الحلول الرقمية الحديثة في تطوير بيئتها الجامعية، بما يسهم في الارتقاء بالمشهد البصري داخل الحرم الجامعي، وتعزيز كفاءة استخدام المساحات المتاحة وفق أسس مدروسة تراعي مكانة الجامعة ورسالتها الأكاديمية. كما تتيح الاتفاقية فرصًا للاستفادة من الخبرات المتخصصة في مجال الإعلان الرقمي، ونقل المعرفة التقنية إلى كوادر الجامعة، بما ينعكس إيجابًا على تطوير الخدمات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ”.

وباعتبارها شبكة الإعلانات الخارجية الرقمية المتميّزة داخل الحُرُم الجامعية في الأردن، يقدّم هذا المشروع نموذجًا جديدًا للإعلانات الخارجية، يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة، والتوزيع الاستراتيجي، والوصول إلى جمهور نوعي، بما يوفّر قيمة ملموسة للمعلنين ويدعم رؤية الجامعة في تطوير حرم جامعي حديث ومترابط رقميًا.