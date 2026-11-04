باعتراف رسمي.. ريال مدريد استفاد من خطأ تحكيمي في ركلة مبابي

خبرني - اعترفت لجنة الحكام الإسبانية بأن ركلة الجزاء التي احتُسبت لصالح كيليان مبابي نجم ريال مدريد خلال مباراة راسينغ سانتاندير بالدوري الإسباني غير صحيحة.

وكانت اللقطة أثارت جدلا واسعا بعد المباراة، إذ تقدم ريال مدريد في النتيجة عبر تلك الركلة، بينما اعتبر لاعبو راسينغ أن مبابي بالغ في السقوط بعد الاحتكاك مع اللاعب براتي، واحتجوا على قرار الحكم وعلى عدم تدخل تقنية الفيديو.

وازداد الجدل بسبب عدم استدعاء حكم الساحة لمراجعة اللقطة عبر الشاشة من قبل غرفة الـVAR، رغم الانتقادات الكبيرة التي صاحبت الحالة التحكيمية.

وبعد 3 أيام من المباراة، تناولت لجنة الحكام الحالة في برنامجها التحليلي الأسبوعي، وخلصت إلى أن براتي وضع ذراعه أمام مبابي، لكنه لم يمارس قوة كافية تؤدي إلى إسقاطه.

اللجنة أكدت وجود"غياب واضح للعلاقة بين الاحتكاك وسقوط اللاعب"، وبالتالي رأت أن الحالة لا تستحق ركلة جزاء، وتعتبر قرارا تحكيميا خاطئا.

ووصفت اللجنة قرار الحكم مونويرا مونتيرو بأنه"خطأ واضح وصريح"، مشددة على أن اللقطة كانت تستوجب تدخل تقنية الفيديو ودعوة الحكم لمراجعتها بنفسه.

اعتراف لجنة الحكام يعني عمليا أن ريال مدريد استفاد من قرار تحكيمي غير صحيح في واحدة من أكثر لقطات الجولة إثارة للجدل، كما أنه يدعم احتجاجات راسينغ بشأن الحالة ويعيد فتح النقاش حول معايير التحكيم ودور تقنية الفيديو في مثل هذه الحالات.