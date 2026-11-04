بعد 46 مليون جنيه في السينمات.. «الجواهرجي» يستعد لموعد جديد مع الجمهور

خبرني - يستعد فيلم «الجواهرجي» لمحمد هنيدي ومنى زكي لبدء عرضه الرقمي يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بعد تحقيق إيرادات تجاوزت 46 مليون جنيه في دور السينما المصرية.

ويبدأ فيلم «الجواهرجي»، بطولة الفنانين محمد هنيدي ومنى زكي، مرحلة جديدة من العرض بعد انتهاء وجوده في صالات السينما المصرية، إذ تستعد إحدى المنصات الرقمية لاستقباله خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في أول عرض حصري له عبر المنصات عقب تجربته السينمائية.

إيرادات فيلم «الجواهرجي» في شباك التذاكر

يأتي انتقال الفيلم إلى المنصات الرقمية بعد النجاح الذي حققه في دور العرض السينمائية على مدار نحو 3 أشهر، شهد خلالها إقبالاً جماهيرياً ملحوظاً، انعكس على إجمالي إيراداته ومبيعات تذاكره.

وحقق «الجواهرجي» إيرادات تجاوزت 46 مليون جنيه، مقابل بيع نحو 293 ألف تذكرة، ليحقق حضوراً جماهيرياً جيداً خلال فترة عرضه في السينمات المصرية، قبل رفعه من دور العرض وانتقاله إلى مرحلة المشاهدة الرقمية.

موعد عرض فيلم «الجواهرجي» على المنصات الرقمية

من المقرر أن يبدأ عرض فيلم «الجواهرجي» عبر منصة «يانغو بلاي» اعتباراً من يوم 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، ليكون ذلك أول عرض حصري مباشر للعمل عبر المنصات الرقمية بعد انتهاء عرضه السينمائي.

ويأتي طرح الفيلم ضمن مجموعة من الأعمال السينمائية التي تستعد المنصة لتقديمها لجمهورها خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وسط ترقب لمشاهدة العمل الذي يجمع محمد هنيدي ومنى زكي في تجربة كوميدية اجتماعية.

قصة فيلم «الجواهرجي»

تدور أحداث فيلم «الجواهرجي» في إطار كوميدي اجتماعي، من خلال شخصية «سيف»، التي يقدمها الفنان محمد هنيدي، وهو صائغ مجوهرات شهير يعاني نقطة ضعف واضحة تجاه النساء، الأمر الذي يدخله في أزمات متكررة، ويتسبب في ضبطه عدة مرات.

وتتطور الأحداث مع زوجته «ياسمين»، التي تجسد شخصيتها الفنانة منى زكي، وهي امرأة تتمتع بشخصية قوية وإرادة صلبة، وتسعى إلى إجبار زوجها على التخلي عن كبريائه الذكوري التقليدي، ومواجهة الأخطاء التي يرتكبها، في محاولة لبناء علاقة زوجية أكثر صحة وتوازناً.

ومع تصاعد الخلافات بين الزوجين، ومحاولاتهما تجنب انهيار حياتهما الزوجية، يقرران الاستعانة بمستشار متخصص في العلاقات الزوجية، يجسد دوره الفنان أحمد السعدني، أملاً في إيجاد حلول للمشكلات التي تواجههما.

ويبدأ الزوجان برنامجاً علاجياً غير تقليدي، لكن بدلاً من أن تساعد جلسات العلاج على تقريب وجهات النظر بينهما ومعالجة نقاط الخلاف، تتحول كل خطوة من خطوات البرنامج إلى بداية لمواقف جديدة من الفوضى والمفارقات الكوميدية.

وتتوالى الأحداث في سلسلة من المواقف اليومية التي تزداد تعقيداً وطرافة، لتتحول محاولات الزوجين إصلاح علاقتهما إلى مجموعة من الأزمات والمواقف الكوميدية المتصاعدة.

أبطال فيلم «الجواهرجي»

يضم الفيلم مجموعة من الفنانين، يتقدمهم:

محمد هنيدي.

منى زكي.

لبلبة.

أحمد السعدني.

تارا عماد.

باسم سمرة.

عارفة عبد الرسول.

أحمد حلاوة.

والفيلم من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.

أفلام جديدة على منصة «يانغو بلاي» خلال نوفمبر 2026

بالتزامن مع الاستعداد لعرض فيلم «الجواهرجي»، تقدم منصة «يانغو بلاي» في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري فيلمين سينمائيين جديدين، هما «خلي بالك من نفسك» و«في عز الضهر»، ضمن قائمة الأعمال التي تنضم إلى محتواها خلال الشهر.

موعد عرض فيلم «خلي بالك من نفسك» وأبطاله

تستعد المنصة لعرض فيلم «خلي بالك من نفسك» يوم الخميس 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، ويشارك في بطولته الفنان أحمد السقا والفنانة ياسمين عبد العزيز، إلى جانب لبلبة، ومحمد رضوان، ومصطفى أبو سريع، وميشيل ميلاد.

ويضم العمل أيضاً مجموعة من ضيوف الشرف، من بينهم ماجد المصري، وأحمد الرافعي، وعماد رشاد.

والفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، ومن إنتاج شركة «سينرجي بلس» للمنتج تامر مرسي.

موعد عرض فيلم «في عز الضهر» وقصته

كما تستقبل المنصة فيلم «في عز الضهر» يوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، وهو العمل الذي يمثل التجربة السينمائية الأولى للفنان مينا مسعود في السينما المصرية.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين، من بينهم إيمان العاصي، وشيرين رضا، وجميلة عوض، ومحمد علي رزق، ومحمود حجازي، ومحمد عز، وبيومي فؤاد، وإيهاب فهمي.

والعمل من تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.

وتدور أحداث «في عز الضهر» حول شاب مصري يجد نفسه مجنداً للعمل ضمن شبكة مافيا دولية، ليصبح أصغر عضو فيها، قبل أن يتورط في تنفيذ مهمة خطيرة داخل الأراضي المصرية.

وتتشابك الأحداث مع محاولات الشاب النجاة من المهمة التي يجد نفسه متورطاً فيها، بالتزامن مع صراعه الداخلي بين الولاء لجذوره المصرية والسعي إلى الإفلات من سيطرة شبكة المافيا، في ظل تطورات متلاحقة تضعه أمام تحديات صعبة.