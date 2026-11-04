معهد الإعلام الأردني يحصد جائزة التميز الإعلامي العربي

خبرني - كرّم مجلس وزراء الإعلام العرب، اليوم الأربعاء، معهد الإعلام الأردني بجائزة التميز الإعلامي العربي 2026 في دورتها ال20 في احتفالية جرت على هامش اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

وتأتي هذه الجائزة تقديراً للدور المحوري لمعهد الإعلام الأردني في التأهيل والتدريب الإعلامي وتعزيز التوعية الإعلامية وجهوده في نشر الدراية الإعلامية والمعلوماتية، ومساهمات المعهد بصفته عضواً مراقباً في مجلس وزراء الإعلام العرب وتسلّم الجائزة الدكتور عبدالله الكفاوين، ممثلاً عن المعهد.

وقال المعهد في بيان صحافي إن هذه الجائزة جاءت تكريما لجهوده التي بدأت عام 2014 بإطلاق مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) كاول مرصد للتحقق باللغة العربية من المعلومات المضللة والزائفة والخاطئة وضبط التغطيات الإعلامية المهنية، ثم بدأ بتطوير الأدلة التدريبية في مجال الدراية الإعلامية والمعلوماتية وبناء القدرات التدريبية الوطنية على مستوى الأردن.

وأضاف انه وفي عام 2016 قاد مشروعا وطنيا لإدخال الدراية الإعلامية والمعلوماتية في التعليم والأوساط الشبابية بالتعاون مع منظمة اليونسكو، ثم أتبعها في السنوات اللاحقة بتطوير السياسات الوطنية في هذا المجال من خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية الاولى التي أقرها مجلس الوزراء عام 2020 والاستراتيجية الوطنية الثانية عام 2026.

وبين أنه استمر بجهوده على مدار السنوات الماضية وقام بتدريب نحو 1800 معلم ومعلمة وتدريب نحو 4 الاف شاب في مجالات الدراية الاعلامية والمعلوماتية ومواجهة الممارسات الضارة والتضليل وخطاب التطرف والكراهية ورفع قدرات الناطقين الإعلاميين في المؤسسات الحكومية واستهدف الصحافيات ببرامج تدريب مكثفة لرفع قدراتهن في بيئة العمل، وأطلق تدريبات موسعة وعالية المستوى للصحفيين والصحافيات في الوسط الإعلامي الأردني.

وكان معهد الإعلام الأردني قد فاز بالجائزة العالمية كأفضل مؤسسة في عام 2018 في نشر الدراية الاعلامية التي منحتها اليونسكو والتحالف العالمي للدراية الاعلامية والمعلوماتية حيث شكلت التجربة الاردنية نموذجاً رائدا في المنطقة العربية.