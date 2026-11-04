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«واتس ثرو» تتوسع في الأردن.. 10 مراكز صحية تقدم خدمة صرف الأدوية

  • 04 نوفمبر 2026
  • 18:53
واتس ثرو تتوسع في الأردن 10 مراكز صحية تقدم خدمة صرف الأدوية

خبرني - تتجه وزارة الصحة إلى التوسع تدريجيا في خدمة «واتس ثرو» المخصصة لصرف الأدوية والوصفات الشهرية لمرضى الأمراض المزمنة، لتشمل مراكز صحية في مختلف محافظات المملكة، بعد تقييم نتائج تطبيقها والحصول على التغذية الراجعة من المراكز المشمولة.

وقال رئيس مركز صحي صويلح، سامر الدباس، إن الوزارة تعتمد التوسع التدريجي في الخدمة، بما يتيح تقييم التجربة شهريا قبل الانتقال إلى مناطق جديدة.

وأوضح الدباس لـ«المملكة» أن 2350 مريضا استفادوا من الخدمة خلال الشهر الأول من إطلاقها في 4 مراكز صحية، فيما أضافت الوزارة 6 مراكز جديدة في العاصمة عمان، ليرتفع عدد المراكز المشمولة إلى 10، إلى جانب التوسع في مستشفى الأمير حمزة.

وأشار إلى أن الأمراض المزمنة تشكل نحو 70% من مراجعي صيدليات بعض المستشفيات، وترتفع النسبة في بعض المراكز الصحية إلى ما بين 70 و80% من إجمالي المراجعين، الأمر الذي يجعل الخدمة وسيلة لتخفيف الاكتظاظ وتسهيل حصول المرضى على أدويتهم.

وأكد الدباس توافر البنية التحتية اللازمة لتطبيق الخدمة، في ظل وصول الإنترنت إلى معظم المراكز الصحية والمستشفيات وتوافر أجهزة الحاسوب، مشيرا إلى أن التوجه يتمثل في تسريع تطبيقها بمختلف مناطق المملكة.

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