بالأرقام.. رافينيا ولامين جمال أقوى ثنائي هجومي في أوروبا

خبرني - يمتلك برشلونة -بطل الدوري الإسباني في آخر نسختين، والساعي إلى استعادة لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائنه منذ عام 2015- أقوى ثنائية هجومية في القارة العجوز، وفق الأرقام والإحصاءات التي تعكس التأثير الكبير لنجميه لامين جمال ورافينيا.

وقاد الثنائي الفريق الكتالوني إلى فوز عريض على أستون فيلا بنتيجة 3-0، في المباراة التي احتضنها ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

وافتتح لامين جمال التسجيل مبكرا عند الدقيقة السابعة، قبل أن يتولى رافينيا مهمة تعزيز النتيجة بتسجيل الهدفين الثاني والثالث خلال الشوط الثاني، ليؤكد الثنائي مجددا أهميته الكبيرة في المنظومة الهجومية للفريق.

وبحسب بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير، أسهم لامين ورافينيا معا في 46 هدفا من أصل 60 سجلها برشلونة في بطولتي الدوري الإسباني ودوري الأبطال منذ انطلاق موسم 2026-2027.

وسجل رافينيا 19 هدفا، إلى جانب تقديمه 3 تمريرات حاسمة، في حين أحرز لامين جمال 13 هدفا وصنع 11 أخرى، ليصل إجمالي إسهامهما التهديفي إلى 46، بنسبة تبلغ 76.6% من أهداف الفريق الكتالوني في المسابقتين.

ثنائية تتفوق على كبار أوروبا

وتصدرت ثنائية لامين جمال ورافينيا قائمة أقوى الثنائيات الهجومية في أوروبا، وفق ما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، التي استعرضت أرقام أبرز الثنائيات في الأندية الكبرى بالقارة.

وجاءت ثنائية هاري كين ومايكل أوليسي -نجمي بايرن ميونخ- في المركز الثاني، بعدما سجل اللاعبان 22 هدفا وقدما 16 تمريرة حاسمة، بمجموع 38 إسهاما تهديفيا.

وحل الثنائي الفرنسي كيليان مبابي والإيفواري يان ديوماندي -لاعبا ريال مدريد- في المركز التالي، برصيد 19 هدفا و7 تمريرات حاسمة، وذلك قبل مواجهة الفريق الملكي وآيك أثينا مساء اليوم الأربعاء الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، ضمن الجولة الرابعة من دوري الأبطال.

وعلى الصعيد الفردي، أشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن لامين جمال يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر إكمالا للتمريرات في الثلث الأخير من الملعب، برصيد 13 تمريرة.

أرقام برشلونة قبل قمة أتلتيكو

ويأتي هذا التألق الهجومي في وقت يعيش فيه برشلونة فترة تنافسية مهمة على المستويين المحلي والقاري، إذ يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة من 11 مباراة، متقدما بفارق نقطتين على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

ويستعد الفريق الكتالوني لخوض مواجهة مرتقبة أمام أتلتيكو مدريد -الأحد المقبل- على ملعب "ميتروبوليتانو" الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، لحساب الجولة الثانية عشرة من الليغا.

أما في دوري أبطال أوروبا، فيحتل برشلونة المركز الثاني مؤقتا برصيد 9 نقاط، مع احتمال تراجعه إلى المركز السادس، وفق النتائج التي ستسفر عنها مباريات الجولة الرابعة المتبقية.