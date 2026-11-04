مؤتمر المياه الدولي ينطلق بجامعة البترا لبحث تحديات الأمن المائي العربي

خبرني - افتتح رئيس مجلس أمناء جامعة البترا، معالي الدكتور غازي الزبن، أعمال المؤتمر الدولي «مستقبل المياه: نهج مبتكر لإدارة المياه في المنطقة العربية»، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي أبو غنيمة، ونواب رئيس الجامعة، وعميدة كلية العمارة والتصميم الدكتورة رانيا أبو رمضان، وعميدة البحث العلمي الأستاذة الدكتورة نهى الخليلي، وعمداء الكليات، وأعضاء الهيئة التدريسية، وجمع غفير من الطلبة، إلى جانب نخبة من الخبراء والأكاديميين الدوليين.

وانطلقت فعاليات المؤتمر على مسرح عوني الأسير، بتنظيم مشترك بين كلية العمارة والتصميم وعمادة البحث العلمي وجامعة هامبورغ للعلوم التطبيقية في ألمانيا، بهدف صياغة مسارات عملية لتحقيق الأمن المائي الإقليمي، وتطوير نماذج التمويل، وتعزيز تقنيات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة.

وأكد الزبن أن مسؤولية الجامعات تتجاوز حدود التعليم، لتتحول إلى مراكز للابتكار تسهم في وضع حلول ملموسة لمواجهة شح المياه في الأردن، الذي يُصنَّف ثاني أفقر دولة مائيًا في العالم، داعيًا إلى تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي في الكشف عن فاقد المياه في الشبكات، وإدارة الأحواض الجوفية، والتوسع في معالجة المياه العادمة.

وحذّر وزير المياه والري الأسبق، الأستاذ الدكتور معتصم سعيدان، في ورقته الرئيسية، من تفاقم العجز المائي في الدول العربية، ليصل إلى خمسة وعشرين مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2050، مبينًا أن تسع عشرة دولة عربية تعاني من الفقر المائي الحاد.

واستعرض سعيدان التحديات الجيوسياسية التي تواجه الأحواض المائية المشتركة، وتأثيرات التغير المناخي، موضحًا تراجع واردات سد الوحدة إلى نحو عشرة ملايين متر مكعب، من أصل طاقته التخزينية البالغة مئة وعشرة ملايين متر مكعب، نتيجة الحفر الجائر في سوريا، مشددًا على ضرورة التمسك بحقوق الأردن المائية التاريخية.

من جانبه، استعرض مساعد الأمين العام لوزارة المياه والري، المهندس ثائر المومني، محاور الاستراتيجية الوطنية للمياه، مشيرًا إلى استنزاف المخزون الجوفي نتيجة ضخ 717 مليون متر مكعب سنويًا، ومبينًا أن 92% من المياه المعالجة، البالغة كميتها 186 مليون متر مكعب، تُخصَّص للقطاع الزراعي.

وربط عريف الحفل، مدير مكتب التمويل الخارجي، الدكتور محمد قاسم الحمد، محاور المؤتمر بمضامين خطاب العرش السامي وكلمة جلالة الملك عبدالله الثاني في الأمم المتحدة، مؤكدًا أن حماية الأمن المائي تمثل أولوية وطنية وسيادية لا تقبل المساومة أو الابتزاز.

كما تضمنت الجلسة كلمة مسجلة للبروفيسور فالتر ليال من جامعة هامبورغ للعلوم التطبيقية في ألمانيا، تناول فيها أهمية نقل التكنولوجيا وتبادل البيانات، وإرساء الأطر التشريعية، وطرح توصيات إجرائية موجهة إلى الحكومات والمنظمات الدولية، بما يعزز التعاون العابر للحدود في إدارة الموارد المائية المشتركة ومواجهة الجفاف.

وفي ختام المؤتمر، سلّم الزبن درعي المؤتمر التقديريين إلى الوزير الأسبق الأستاذ الدكتور معتصم سعيدان، ومساعد الأمين العام لوزارة المياه والري المهندس ثائر المومني، تقديرًا لمشاركتهما،