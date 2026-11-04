ريال مدريد يتجه لتعيين نادال في مجلس بيريز وأسطورة التنس يرد

خبرني - أعلن نادي ريال مدريد، المنافس في الدوري الإسباني لكرة القدم، يوم الأربعاء عن توجهه لتعيين أسطورة التنس المعتزل رافاييل نادال عضوا في مجلس إدارته، في خطوة تعكس عمق العلاقة التاريخية بين النجم الإسباني وإدارة النادي الملكي.

ويُعد نادال (40 عاما)، المتوج بـ22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، عضوا شرفيا في النادي منذ عام 2011، كما تجمعه علاقة وطيدة برئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وأصدر ريال مدريد بيانا أكد فيه أن انضمام شخصية بقامة نادال الرياضية والإنسانية، تعدّ رمزا للرياضة الإسبانية والعالمية، يمثل مصدر فخر كبير، مشيرا إلى أن وجوده سيسهم بفعالية في رسم حاضر ومستقبل النادي.

ورد نادال على بيان النادي بإعلان قبوله الانضمام إلى مجلس إدارة ريال مدريد، مؤكدًا حماسه ورغبته في تقديم كل ما يستطيع من أجل النادي الملكي.

ومن المنتظر أن تكتسب هذه الخطوة طابعها الرسمي حين يصادق أعضاء النادي (سوسيوس) على قرار التعيين خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان تصريحات نادال، صاحب الرقم القياسي في التتويج ببطولة فرنسا المفتوحة (14 لقبا) عام 2023 حينما أبدى رغبته في تولي رئاسة ريال مدريد مستقبلا، رغم تحفظه آنذاك على مدى استعداده للمنصب.

وكان نادال قد نفى مؤخرا شائعات ترشحه لرئاسة النادي قبل الانتخابات التي جرت في يونيو/حزيران الماضي، والتي حسمها بيريز لصالحه متفوقا على منافسه إنريكي ريكيلمي.