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 التربية تتفقد جاهزية مختبرات امتحانات التوجيهي الإلكترونية في المزار الشمالي

  • 04 نوفمبر 2026
  • 17:41
 التربية تتفقد جاهزية مختبرات امتحانات التوجيهي الإلكترونية في المزار الشمالي

خبرني - تفقدت أمين عام وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية للتعليم، سحر الشخاترة، الأربعاء، جاهزية مختبرات الحاسوب والمختبرات الإلكترونية المخصصة لامتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) في عدد من مدارس لواء المزار الشمالي بمحافظة إربد، للوقوف على استكمال التجهيزات الفنية واللوجستية اللازمة لعقد الامتحانات إلكترونيا.

وشملت الجولة مدارس أرحابا الثانوية الشاملة للبنات، وزوبيا الثانوية للبنين، وحوفا المزار الثانوية الشاملة للبنين، للاطلاع على واقع التجهيزات ومدى استكمال البنية التحتية والتقنية اللازمة لاستقبال الطلبة وتأدية الامتحانات وفق المعايير المعتمدة.

وتابعت الشخاترة استيفاء المختبرات المتطلبات الفنية، بما في ذلك جودة شبكات الاتصال والأجهزة، وتوفير الأثاث المدرسي المتخصص من طاولات وخلوات مجهزة، بما يضمن توفير بيئة امتحانية ملائمة وآمنة للطلبة.

وأكدت الشخاترة اهتمام الوزارة بتهيئة البيئة الامتحانية بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة في مختلف مناطق المملكة، مشيرة إلى أن التحول نحو الامتحانات الإلكترونية يأتي ضمن رؤية استراتيجية لتطوير المنظومة التعليمية وأدوات التقييم التربوي.

وأضافت أن الجاهزية الفنية واللوجستية للمختبرات في المزار الشمالي تعكس متابعة الوزارة لتذليل أي عقبات قد تواجه الطلبة، مؤكدة أن الكوادر التربوية والفنية تعمل لضمان سير الامتحانات بسهولة، وتوفير الأجواء المناسبة للطلبة.

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