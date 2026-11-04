زيلينسكي يمنح ميلانيا ترمب وسام أولغا

خبرني - منح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترمب وسام الأميرة أولغا من الدرجة الأولى، تقديرا لمساهمتها الشخصية في دعم الجهود الإنسانية في أوكرانيا، ومبادراتها الرامية إلى إنقاذ الأطفال والمدنيين المتضررين من الحرب الروسية.

وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرينفورم"، الأربعاء، أن القرار ورد في مرسوم رئاسي، ونشر على الموقع الرسمي للرئاسة الأوكرانية.

وأوضح المرسوم أن التكريم جاء تقديرا لمساهمة ميلانيا ترمب في تقديم الدعم الإنساني لأوكرانيا، ونشاطها في مجال حقوق الإنسان والعمل الخيري، ولا سيما الجهود الرامية إلى إنقاذ الأطفال والمواطنين المتضررين من العمليات العسكرية الروسية، بمن فيهم الذين تعرضوا للترحيل غير القانوني أو النقل القسري من الأراضي الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية.

وسام الأميرة أولغا

ووسام الأميرة أولغا هو أحد الأوسمة الرسمية الأوكرانية المخصصة للنساء، ويُمنح تقديرا لإسهامات استثنائية في مجالات الخدمة العامة والعلوم والتعليم والثقافة والعمل الخيري.

ولعبت السيدة الأمريكية الأولى دورا في التوصل إلى التفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار المؤقت، عبر اتصالات مع الجانبين الروسي والأوكراني، بهدف توفير ممر آمن للمدنيين الراغبين في مغادرة مدينة أوليشكي، وتسهيل وصول الإمدادات الإنسانية إلى السكان الذين يواجهون ظروفا معيشية صعبة.

وفي سياق متصل، منح زيلينسكي مستشار ميلانيا ترمب، مارك بيكمان، وسام "القلب الذهبي"، تقديرا لمساهمته في تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين الأوكرانيين، ودعم الجهود الرامية إلى إنقاذ المدنيين وإجلائهم من المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية.

وذكرت "أوكرينفورم" أن بيكمان تولى تنسيق العملية الإنسانية، فيما أشارت تقارير إلى إمكانية مواصلة الجهود الرامية إلى تنظيم عمليات إجلاء مماثلة من المناطق المتضررة.

ومن المقرر أن تستضيف ميلانيا ترمب، غدا الخميس، اجتماعا في البيت الأبيض يضم ممثلين عن روسيا وأوكرانيا لمناقشة الهدنة الإنسانية في أوليشكي، في خطوة تعكس استمرار دورها في الاتصالات المتعلقة بالملف الإنساني للحرب.