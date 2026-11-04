عودة سيارة اللانسر.. تفاصيل تصوير مسلسل (أبو جانتي 3) في دمشق

خبرني - تستعد العاصمة السورية دمشق لاستقبال سيارة "اللانسر" الشهيرة مع قرب انطلاق عمليات تصوير الموسم الثالث من المسلسل الكوميدي الاجتماعي "أبو جانتي" الذي يعود بعد غياب سنوات طويلة ليغوص في عمق الوجع السوري وقضايا العودة.

وكشف مخرج العمل زهير قنوع في حديث مع صحيفة "الثورة" السورية عن التحضيرات النهائية لانطلاق تصوير المسلسل الذي ستدور معظم أحداثه في دمشق باستثناء 3 حلقات منه سيتم تصويرها في محافظات سورية أخرى.

وقال قنوع "إن المسلسل الذي ألّفه الفنان سامر المصري، بمشاركة ورشة عمل ضمت الكاتبين يزن داهوك وأمير أبو الخير يحتفظ بالكامل بروح وجوهر الجزء الأول الذي أحبه الجمهور، متوقعاً أن يكون النص الحالي أقوى وأفضل صياغة".

وأكد قنوع "أن العمل حافظ على معظم نجومه الأساسيين مع تدعيمه بحبكات وشخصيات جديدة، مشيراً إلى أن الهدف الأساس من العمل هو أن يكون بمثابة بلسم يزرع الفرح والابتسامة في قلوب المشاهدين".

وأضاف قنوع: "أن المسلسل الذي ستنطلق عمليات تصويره في العاشر من الشهر الحالي، وفي أبعد تقدير في الثاني عشر منه، لن يكتفي بالترفيه، فكل حلقة تحمل مضموناً هادفاً، وقصة تلامس عمق الوجع اليومي للسوريين وتفاصيل حياتهم".

وبيّن قنوع "أن حال أبوجانتي كان كحال معظم السوريين، عاش تجربة الغربة والتنقل بين الخليج وتركيا وأوروبا، لينتهي به المطاف عائداً إلى بلده، وهي العودة التي أثرت الحكايات، وجعلت الموضوعات المطروحة في الجزء الجديد أكثر عمقاً".

ويقوم العمود الفقري لحكاية الجزء الثالث من المسلسل الذي حقق إقبالاً جماهيرياً لافتاً في مواسمه السابقة، على قيم السلم الأهلي والمصالحة، وحب الوطن، والعودة إلى العمل والحياة، مع تسليط الضوء المباشر على مشكلات الناس.

ويُشارك في الجزء الجديد كوكبة من أبطال الرعيل الأول الذين ساهموا في نجاح العمل سابقاً، وأبرزهم: سامر المصري، سامية الجزائري، أيمن رضا، آندريه سكاف، شكران مرتجى، نزار أبو حجر، سمير الشماط، ومحمد آل رشي، فضلاً عن انضمام فنانين آخرين كأبطال وضيوف.

وحقق الإعلان عن عودة المسلسل بجزء جديد مع حفاظه على أبرز أبطاله تفاعلاً واسعاً عبر المنصات الرقمية لما يحظى به المسلسل من إقبال ومشاهدة لجزئيه السابقين لا سيما الأول الذي لا يزال يستقطب المشاهدين حتى اليوم كونه واحداً من أبرز الأعمال الكوميدية السورية.