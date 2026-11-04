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رودري يغيب عن قمة أتلتيكو مدريد بسبب الإصابة

  • 04 نوفمبر 2026
  • 17:15
رودري يغيب عن قمة أتلتيكو مدريد بسبب الإصابة

خبرني  - تأكد غياب لاعب وسط برشلونة رودري عن مواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد المقبل ضمن المرحلة الثانية عشرة، بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ.

وكان رودري استُبدل بين الشوطين خلال فوز برشلونة على أستون فيلا الإنكليزي (3-0) الثلاثاء في الجولة الرابعة من دوري المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال برشلونة في بيان الأربعاء: "أكدت الفحوص تعرضه لإصابة طفيفة في العضلة الخلفية للفخذ اليمنى، وسيغيب عن مباراة الأحد المقبل أمام أتلتيكو مدريد. وستعتمد مدة تعافيه على تطور الإصابة".

ويحل برشلونة، متصدر الدوري، ضيفا على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني والنادي السابق للاعب الوسط الدولي البالغ من العمر 30 عاما، سعيا للحفاظ على الصدارة.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن رودري قد يغيب لمدة تصل إلى شهر، ما سيحرمه من المشاركة مع منتخب إسبانيا في مباراتي دوري الأمم الأوروبية أمام جمهورية التشيك وإنكلترا هذا الشهر.

وكانت إسبانيا، بطلة كأس العالم، ضمنت التأهل إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

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