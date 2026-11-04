مسؤول سابق بالفيفا: القانون يمنع إعادة انتخاب إنفانتينو

خبرني - قال ميغيل مادورو الرئيس السابق للجنة الحوكمة في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو لا يحق له الترشح لولاية رابعة لرئاسة الفيفا في عام 2027 بموجب لوائح الاتحاد، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية لإعادة انتخابه.

وقال مادورو للصحفيين: "المادة 33، الفقرة الثانية من لوائح الفيفا واضحة جداً عندما تنص على أنه لا يجوز لأي شخص أن يتولى منصب الرئيس لأكثر من 3 ولايات".

وأضاف: "لقد انتُخب جياني إنفانتينو 3 مرات، وتولى رئاسة الفيفا لـ 3 ولايات. لذا، من وجهة نظري، لا توجد أي طريقة تتيح لإنفانتينو تولي رئاسة الفيفا مجدداً".

وتأتي تصريحات مادورو قبل أسبوعين من الموعد النهائي الذي حدده الفيفا لتقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقررة في آذار 2027. ومع اقتراب الموعد النهائي، وجهت منظمة حقوق الإنسان "فير سكوير" (FairSquare) رسالة إلى الاتحادات الأعضاء تحثهم فيها على إعلان عدم أهليته للترشح.

وكانت المنظمة قد حثت الفيفا سابقاً على إصدار قرار بعدم أهلية إنفانتينو للترشح لولاية جديدة، بحجة أنه استنفد بالفعل الحد الأقصى المسموح به وهو 3 ولايات. لكن إنفانتينو جادل بنجاح بأن فترته الأولى في المنصب، عندما انتُخب في مؤتمر استثنائي عام 2016 عقب استقالة سيب بلاتر، لا ينبغي أن تُحتسب ضمن هذا الحد لأنها كانت استكمالاً لولاية منقطعة.

وفي كانون الأول 2022، أكد مجلس الفيفا "بالإجماع" أن الفترة بين 2016 و2019 لا تُحتسب كولاية لإنفانتينو، إلا أن منظمة "فير سكوير" أشارت إلى أن أسباب هذا القرار لم تُعلن للرأي العام أبداً.

وأوضح مادورو، وهو محامٍ برتغالي أُقيل من منصبه في الفيفا عام 2017 بعد منعه نائب رئيس الوزراء الروسي فيتالي موتكو من إعادة انتخابه في لجنته العليا، أن صياغة القاعدة لا تستثني الولاية المختصرة. وقال: "نص الحكم واضح ويتحدث عن 3 ولايات؛ ولا يميز بين ما إذا كانت هذه الولايات كاملة أو غير كاملة، أو ولايات مدتها 4 سنوات أو أقل من ذلك".

الاتحاد الآسيوي يعزز فرص إنفانتينو

وتعززت فرص إعادة انتخاب إنفانتينو بشكل كبير الشهر الماضي بعد أن أيد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ترشحه، في حين يمنحه الدعم عبر الاتحادات القارية موقفاً قوياً بين أعضاء الفيفا المصوتين والبالغ عددهم 211 عضواً.

وقالت منظمة "فير سكوير" إنها تواصلت مع 52 اتحاداً محلياً، ورغم عدم استجابة أحد لدعوتها حتى الآن، قال مدير المنظمة والمؤسس المشارك نيكولاس ماكغيهان إنهم سيعقدون اجتماعاً مع مسؤولي كرة القدم النرويجيين الأربعاء.

وكان الاتحاد النرويجي لكرة القدم قد دعم سابقاً الشكوى الرسمية التي تقدمت بها المنظمة ضد إنفانتينو بشأن انتهاكه لقواعد الحياد السياسي. وقال ماكغيهان: "بالنظر إلى أن الاتحاد النرويجي قد تفاعل بالفعل مع لجنة الأخلاقيات ولجنة الحوكمة، نأمل أن يقدموا نموذجاً يُحتذى به في هذه القضية أيضاً.. ولكن يجب على الاتحادات الأخرى أن تتدخل، فلا يمكن ترك الأمر دائماً للنرويجيين".