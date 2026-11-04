جريمة صادمة تهز مصر.. عريس يحلم بخيانة العروس فيقتلها بعدة طعنات !

خبرني - أدلى مدرس مصري باعترافات تفصيلية صدمت الشارع أمام جهات التحقيق، أقر فيها بإنهاء حياة زوجته داخل شقتهما السكنية بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية شمال القاهرة بسبب حلم.

وقع الحادث الأليم بعد مرور أقل من شهرين على زواجهما، حيث ادعى المتهم أن دافعه للجريمة كان "رؤيته كابوسًا بحلمٍ تخونه فيه".

وبحسب اعترافات المتهم (36 عامًا)، فقد وجه عدة طعنات نافذة في القلب والصدر لزوجته الشابة داخل غرفة نومهما، قبل أن يتركها غارقة في دمائها ويقوم بنشر الآية القرآنية "كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ" عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، ليتصل بعدها بالأجهزة الأمنية ويسلم نفسه.

وأمرت النيابة العامة بنقل جثمان الضحية إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية، واحتجاز المتهم على ذمة التحقيقات تمهيدًا لإحالته للمحاكمة الجنائية.

فيما كشف والد العروس تفاصيل مقتل ابنته، بعد فترة قصيرة من زواجها لم تتجاوز 55 يومًا، في واقعة أثارت حالة من الحزن والصدمة.

وقال والد العروس في تصريحات صحفية: "حصل خلاف بسيط قبل الواقعة بعشرين يوما، بنتي طلبتني ونادتلي علشان زوجها بيشك فيها وماسك تليفونها بيفتش فيه، ولما ذهبت لابنتي خرج زوجها واعتذر لي وقال آخر مرة مش هعمل كده تاني، تفاجأت بعد الخلاف بـ 15 يوم أنه قتلها".