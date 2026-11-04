هل تعيد تسخين طعامك أكثر من مرة؟.. احذر هذه المخاطر

خبرني - قد تتحوّل بقايا الطعام المحفوظة في الثلاجة والحلويات المخزنة بطريقة غير صحيحة إلى مصدر للتسمم الغذائي، خصوصًا عند إعادة تسخين الوجبات مرات متكررة أو تركها خارج الثلاجة لفترات طويلة، وفق تحذيرات أطباء متخصصين.

وأوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور ديفاشيش ديساي أن الطعام المطبوخ يصبح بيئة مناسبة لنمو البكتيريا عند تعرّضه لدرجات حرارة مرتفعة، مشيرًا إلى أن إعادة التسخين لا تضمن دائمًا سلامته؛ لأن بعض البكتيريا تنتج سمومًا تقاوم الحرارة.

مخاطر لا تقتصر على البكتيريا

وبيّن استشاري أمراض الجهاز الهضمي الدكتور حذيفة رونديروالا أن تكرار تبريد الطعام وتسخينه يزيد احتمالات التلوث عند سوء التخزين، وقد يؤدي أيضًا إلى فقدان بعض العناصر الغذائية، خصوصًا فيتاميني "ب" و"ج" الحساسين للحرارة.

وحذّر من إعادة استخدام زيوت الطهي وتسخينها مرات متعددة، لاحتمال تكوّن مركبات ضارة بالصحة.

أما الحلويات المصنوعة من الحليب والكريمة، فتُعد أكثر عرضة للتلف بسبب محتواها المرتفع من الرطوبة والبروتين؛ ما يوفر ظروفًا ملائمة لتكاثر الجراثيم.

علامات تستدعي الانتباه

وأوضح الأطباء لموقع "هيندوسيان تايمز" أن التسمم الغذائي قد يسبب الغثيان والقيء والإسهال وتقلصات البطن والحمى، مع ضرورة طلب الرعاية الطبية عند استمرار الأعراض أو ظهور علامات الجفاف أو وجود دم في البراز.

وتزداد أهمية التدخل المبكر لدى الأطفال والحوامل وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة.

كيف تحمي نفسك؟

وينصح الخبراء بتبريد الطعام المطبوخ خلال ساعتين، أو ساعة واحدة في الأجواء شديدة الحرارة، وتقسيم البقايا إلى حصص صغيرة لتجنب تسخين الكمية نفسها مرارًا.

ويُفضل تسخين الوجبات حتى تبلغ حرارتها الداخلية 74 درجة مئوية، مع حفظ الحلويات سريعة التلف في الثلاجة والالتزام بتاريخ صلاحيتها.

كما يحذّر الأطباء من تناول الأطعمة المشكوك في سلامتها، حتى إن لم تظهر عليها علامات فساد واضحة، ومن استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبية.