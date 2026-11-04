ترمب: لا نرى أي ضرورة لاستخدام الأسلحة النووية ضد إيران

خبرني - صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة لا ترى أي ضرورة لاستخدام الأسلحة النووية ضد إيران.

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو": "لست بحاجة إلى ذلك. فقد أخرجنا بالفعل 90% منها عن الخدمة (المنشآت النووية) ، لذا فأنا لست بحاجة إلى ذلك".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أفاد الصحافي الأمريكي تاكر كارلسون في منشور على منصة "إكس" منذ يومين بأن إدارة ترامب قد تشن تحت ضغط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضربة نووية على إيران في غضون أيام. وحدد الصحافي هدفا محتملا للضربة هو جبل الفأس (بيكاكس)، حيث قد تكون إيران استأنفت، وفقا لمزاعم الاستخبارات الإسرائيلية، برنامج تخصيب اليورانيوم.

وكانت إيران قد أعلنت مرارا في وقت سابق أن تصريحات ترامب عن منشأة نووية جديدة مزعومة للجمهورية لا أساس لها.