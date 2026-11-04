وزيرا الأشغال والداخلية يتفقدان مشروع تطوير طريق وادي بن حماد بالكرك

خبرني - تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، ووزير الداخلية مازن الفراية، يرافقهما محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف، وأمين عام وزارة الأشغال للشؤون الفنية، مشروع تطوير وتأهيل طريق وادي بن حماد في محافظة الكرك، للاطلاع على سير الأعمال ومتابعة المراحل النهائية من تنفيذ المشروع، الذي يجري بدعم من الديوان الملكي الهاشمي.

واطلع الوزيران خلال الجولة على واقع الأعمال المنفذة، ولا سيما أعمال الرصف والتعبيد بالخلطة الإسفلتية، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المرحلتين الأولى والثانية 100%، وبكلفة إجمالية بلغت مليوناً وخمسين ألف دينار، فيما تتواصل حالياً أعمال تعبيد المرحلة الثالثة، البالغة كلفتها 350 ألف دينار، تمهيداً لاستكمال جميع أعمال المشروع مطلع الأسبوع المقبل.

ويأتي المشروع، الذي تبلغ كلفته الإجمالية وفق هذه المراحل نحو 1.4 مليون دينار، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية وتحسين واقع الطرق في محافظة الكرك، وتعزيز مستوى السلامة المرورية، وتسهيل حركة المواطنين والزوار.

ويكتسب طريق وادي بن حماد أهمية خاصة في خدمة المنطقة وتنشيط الحركة السياحية، باعتباره أحد الطرق المؤدية إلى المواقع الطبيعية والسياحية في المحافظة، بما يسهم في تحسين الوصول إليها ودعم النشاط الاقتصادي والسياحي في المنطقة.

وأكّدت وزارة الأشغال العامة والإسكان استمرار متابعتها الميدانية للمشاريع الخدمية والتنموية، والحرص على إنجازها وفق المواصفات الفنية المعتمدة، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.