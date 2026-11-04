ما الذي يميز سمك السردين عن التونة؟

خبرني - لم تعد العناية بالبشرة تقتصر على الكريمات ومستحضرات التجميل، إذ يتجه الاهتمام بشكل متزايد إلى الأطعمة التي قد تساعد في الحفاظ على صحتها ونضارتها. ومن بين الأطعمة التي لفتت الأنظار أخيراً سمك السردين، بفضل غناه بالعناصر الغذائية المهمة، وانخفاض قدرته على تراكم المعادن الثقيلة مقارنة بأسماك أكبر مثل التونة.

وسلطت صحيفة "هاف بوست" الضوء على هذه الظاهرة، مشيرة إلى أن السردين أصبح من الأطعمة الرائجة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يروَّج له باعتباره غذاءً يدعم جمال البشرة، ضمن توجه يعرف باسم "العناية بالبشرة من خلال الطعام".

ويحتوي السردين على أحماض أوميغا 3 الدهنية، خصوصاً حمضي "إي بي إيه" و"دي إتش إيه"، إلى جانب فيتامينات D وB12 والبروتين عالي الجودة. وتساعد هذه العناصر في الحد من الالتهابات ودعم الحاجز الطبيعي للبشرة، الذي يسهم في الحفاظ على ترطيبها وحمايتها.

ومن أبرز مزايا السردين أنه سمكة صغيرة تقع في مستوى متقدم نسبياً من بداية السلسلة الغذائية، ما يجعل تراكم الزئبق والمعادن الثقيلة فيها أقل عادةً من الأسماك الكبيرة المفترسة، مثل التونة.

لكن اختصاصيي الجلدية يحذرون من المبالغة في تصويره كغذاء سحري، فهو لا يغلق المسام ولا يغني عن العناية اليومية بالبشرة واستخدام واقي الشمس. كما توفر أسماك أخرى، مثل السلمون والماكريل، عناصر غذائية مشابهة.

وتشير التوصيات الغذائية من خبراء، إلى تناول حصة أو حصتين أسبوعياً، مع الانتباه إلى محتوى الصوديوم في السردين المعلب، خصوصاً لدى من يعانون ارتفاع ضغط الدم. وتبقى الفائدة الحقيقية مرتبطة بنظام غذائي متوازن، لا بالاعتماد على طعام واحد.