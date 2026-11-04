زين كاش تطلق خدمة (سَوا) لإرسال المعايدات والتهاني النقدية

خبرني - انطلاقاً من حرصها على تطوير تجارب رقمية تلبي احتياجات زبائنها وتواكب أسلوب حياتهم المتغير؛ أطلقت شركة زين كاش خدمة (سَوا) عبر تطبيقها، والتي تتيح إرسال الأموال وتمنح مستخدمي التطبيق وسيلة رقمية للتعبير عن التهنئة والمشاركة والاهتمام في مختلف المناسبات.

وتندرج خدمة (سوا) في إطار التزام شركة زين كاش بتوسيع نطاق خدماتها الرقمية، من خلال طرح حلول مالية مبتكرة تمنح مستخدمي تطبيق زين كاش طرقاً جديدة وأكثر ملاءمة لإتمام معاملاتهم اليومية ومناسباتهم الاجتماعية، حيث تجمع الخدمة بين سهولة إرسال الأموال والطابع الشخصي للمعايدات والتهاني النقدية، كما تأتي هذه الخطوة امتدادًا لنهج زين كاش في تطوير خدماتها انطلاقًا من احتياجات مستخدميها وتفاصيل حياتهم اليومية، بحيث لا تقتصر الحلول الرقمية على تسهيل المعاملات المالية فحسب، وإنما تمتد لتقديم تجارب أكثر ارتباطًا باحتياجات الزبائن واستخداماتهم اليومية، كما تواصل زين كاش تطوير خدماتها الرقمية وتوسيع محفظتها من الحلول المالية، بما يعزز دورها في تقديم تجارب رقمية عملية ومبتكرة تلبي احتياجات زبائنها وتواكب التحول المتسارع نحو استخدام الخدمات المالية الرقمية في مختلف جوانب الحياة اليومية.

وسيتمكّن مستخدمو زين كاش من خلال خدمة (سوا) من اختيار إرسال مبلغ مالي كمعايدة أو تهنئة نقدية عبر تطبيق زين كاش إلى الأشخاص المقربين منهم، بالإضافة إلى كتابة رسالة مخصصة للمستلم عبر بطاقة تهنئة رقمية بما يتيح لهم تقديم المعايدات والتهاني النقدية بطريقة مبتكرة وملائمة لمناسباتهم الاجتماعية المختلفة.