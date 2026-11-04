محمية العقبة تحذر: الشعاب المرجانية ليست مساحة للإعلانات التجارية

خبرني - حذرت محمية العقبة البحرية من استخدام الشعاب المرجانية في الإعلانات التجارية.

وقال المحمية في بيان: لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الجهات التجارية وأصحاب المنتجات، بالتعاون مع بعض مراكز الغوص، بتنفيذ أنشطة دعائية وتصوير إعلاني لمنتجاتهم تحت الماء، وفي بعض الحالات داخل مواقع الشعاب المرجانية في خليج العقبة.

وتؤكد محمية العقبة البحرية أن هذه الممارسات قد تُعرّض البيئة البحرية والشعاب المرجانية لمخاطر التلوث والأضرار البيئية، فضلاً عن الأضرار المحتملة الناجمة عن ملامسة الشعاب المرجانية أو إزعاج الكائنات البحرية أو إدخال مواد ومنتجات قد تؤثر في سلامة النظام البيئي البحري.

وفي هذا السياق، تذكّر محمية العقبة البحرية جميع الجهات التجارية وأصحاب المنتجات ومراكز الغوص بأنه، ووفقاً للنظام والتعليمات الناظمة لعمل المحمية، يتوجب على الراغبين في تنفيذ أي أنشطة تصوير دعائي أو تجاري تحت الماء، التقدم بطلب رسمي مسبق إلى إدارة محمية العقبة البحرية، لدراسة الطلب والتحقق من مدى توافق النشاط المقترح مع متطلبات حماية البيئة البحرية، قبل الشروع في تنفيذه.

كما تحذّر المحمية من تنفيذ أو تسهيل أي أنشطة دعائية أو تجارية تحت الماء دون الرجوع إلى إدارتها واستكمال الإجراءات الرسمية اللازمة، وتؤكد أن أي ممارسات مخالفة للتشريعات والتعليمات النافذة، أو من شأنها الإضرار بالبيئة البحرية ومكوناتها، ستخضع للمتابعة القانونية، وسيتم اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة بحق المعنيين ومحاسبة المخالفين وفقاً للأصول.

وأكدت أن الشعاب المرجانية في خليج العقبة ثروة وطنية وبيئية لا تُقدّر بثمن، وحمايتها مسؤولية مشتركة لا تقبل التهاون. " لا تجعلوا الترويج لمنتجاتكم على حساب سلامة بحرنا"