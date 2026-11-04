الاردن.. ضبط متسولة تحول ما تجمعه لعملات أجنبية.. وبحوزتها 46 ألف دولار

خبرني - قال مدير مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية رياض عربيات، الأربعاء، إنه تم ضبط متسولة بحوزتها 46 ألفا و600 دولار، كانت تحول الأموال التي تجمعها من التسول إلى عملات أجنبية، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وأضاف عربيات عبر إذاعة الأمن العام أنه تم ضبط ما يقارب 8 آلاف متسول منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تشرين الأول، مشيرا إلى ضبط مبالغ مالية ضخمة بحوزة بعضهم.

وبين أن المديرية نفذت 4865 حملة لمكافحة التسول حتى نهاية أيلول الماضي، أسفرت عن ضبط 7174 متسولا، مشيرا إلى استمرار الحملات بالتعاون مع مديرية الأمن العام في مختلف المحافظات.

ولفت إلى ضبط حالات لاستغلال الأطفال في التسول، مبينا أن بعض الأطفال يجمعون أكثر من 80 دينارا يوميا، فيما جرى ضبط متسولين برفقتهم أطفال تبين أنهم ليسوا أبناءهم.