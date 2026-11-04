من هو عبدالرحمن السيد (عبدول) الذي أعلن فوزه بمقعد الشيوخ عن ولاية ميشيغان؟

خبرني - ولد عبد الرحمن محمد السيد في 31 أكتوبر/تشرين الأول عام 1984 بولاية ميشيغان الأمريكية، لأبوين مهاجرين من مصر، ونشأ في منطقة ديترويت.

ودرس العلوم السياسية والأحياء في جامعة ميشيغان، قبل أن يحصل على درجة الدكتوراه في الصحة العامة من جامعة أكسفورد البريطانية، ثم شهادة الطب من جامعة كولومبيا الأمريكية.

ورغم دراسته الطب، اختار السيد العمل في مجال الصحة العامة بدلاً من ممارسة الطب السريري، وتولى إدارة الصحة العامة في مدينة ديترويت بين عامي 2015 و2017، ثم شغل منصب مدير إدارة الصحة والخدمات الإنسانية وشؤون المحاربين القدامى في مقاطعة واين بين عامي 2022 و2025.

ودخل السيد المعترك الانتخابي عام 2018، عندما ترشح لمنصب حاكم ولاية ميشيغان، لكنه خسر الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي أمام غريتشن ويتمر، التي فازت لاحقاً بمنصب حاكمة الولاية.

وينتمي السياسي البالغ من العمر 42 عاماً إلى الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي، ويحظى بدعم شخصيات بارزة في هذا التيار، بينها السيناتور بيرني ساندرز وإليزابيث وارن والنائبة ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز.

وفي أغسطس/آب 2026، فاز السيد بترشيح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، متغلباً على النائبة هالي ستيفنز، التي حظيت بدعم قيادات تقليدية في الحزب وجماعات ضغط مؤيدة لإسرائيل.

وجاء فوزه بالترشيح بعد حملة ركزت على توسيع التأمين الصحي الحكومي، وخفض أسعار الأدوية، وفرض ضرائب أعلى على الأثرياء، والحد من تأثير الأموال في السياسة، تحت شعار يدعو إلى إخراج المال من السياسة وإعادته إلى جيوب المواطنين.

كما اتخذ السيد مواقف منتقدة للسياسات الإسرائيلية، ودعا إلى وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، وهو ما شكل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية بينه وبين منافسته السابقة هالي ستيفنز، التي أعلنت دعمها المرشح الجمهوري مايك روجرز قبيل الانتخابات العامة.

وخلال الحملة الانتخابية، واجه السيد انتقادات وهجمات تناولت هويته الدينية ومواقفه السياسية، في حين وصف هو حملة منافسه بأنها استهدفته بسبب اسمه وعقيدته الإسلامية.

وفي حال تأكد فوزه، سيصبح السيد أول مسلم يدخل مجلس الشيوخ الأمريكي، في سابقة بتاريخ المؤسسة التشريعية الأمريكية.