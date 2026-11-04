مجموعة كابيتال بنك تعقد لقاءها السنوي  وتستعرض استراتيجيات التحوط والفرص الاستثمارية في زمن عدم اليقين

خبرني - نظّمت مجموعة كابيتال بنك، لقاءها السنوي الخاص لعملائها ، تحت عنوان "الاستثمار في زمن عدم اليقين"، بمشاركة خبراء في الاقتصاد وإدارة الأصول والاستثمار الجريء والأصول الرقمية، لمناقشة تحولات الأسواق وانعكاساتها على القرارات الاستثمارية.

وجاء تنظيم هذا الملتقى الذي عُقد في فندق الفورسيزونز – عمّان، ليشكّل منصة معرفية واستراتيجية لتمكين عملاء المجموعة وجعلهم مستعدين لخطوتهم المقبلة، من خلال تزويدهم بأحدث التوجهات الاستثمارية العالمية والمحلية، وتسليط الضوء على آليات إدارة المخاطر واقتناص الفرص في ظل المتغيرات والضغوط الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة التي تشهدها الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للأعمال في كابيتال بنك مهند مكحل ، في كلمته الافتتاحية أن مواكبة احتياجات العملاء تتطلب الجمع بين الخدمات والحلول المالية المتكاملة، والمعرفة التي تساعد على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، مشيراً إلى أن اللقاء السنوي يتيح تبادل الخبرات ومناقشة الاتجاهات المؤثرة في الأسواق، وربطها بأهداف العملاء وتطلعاتهم على المدى الطويل.

وأضاف مكحل أن تكامل أعمال مجموعة كابيتال بنك وشركاتها التابعة يعزّز قدرتها على تقديم خدمات مصرفية واستثمارية تستجيب لاحتياجات العملاء في مختلف مراحل إدارة ثرواتهم، مؤكداً أن تطوير هذه الخدمات يستند إلى فهم أولويات العملاء، والالتزام بجودة الأداء، ومواصلة الابتكار في المنتجات والحلول المالية.

وتضمّنت الفعالية عرضاً تقديمياً متخصصاً قدّمه رائد المومني، رئيس إدارة الأصول في كابيتال للاستثمارات- الذراع الاستثماري لمجموعة كابيتال بنك، تم خلاله استعراض أحدث مؤشرات الأسواق المالية الدولية واستراتيجيات تنويع المحافظ الاستثمارية،

كما شهد الملتقى جلسة حوارية أدارها الأكاديمي والإعلامي في قناة المملكة، الدكتور عبدالله الكفاوين، وشارك فيها كل من المدير العام لشركة منارة فنتشرز لمُى فواز، والمحلل الاقتصادي واستراتيجي الاستثمار خالد الربابعة، ورئيس إدارة الأصول في كابيتال للاستثمارات رائد المومني، و الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة CoinMENA طلال الطباع.

وتناولت الجلسة قراءات معمقة في السياسات النقدية، وآفاق الاقتصاد الأردني، ومستقبل الاستثمار الجريء والتقنيات المالية، إلى جانب إعادة هيكلة الأصول في مواجهة عدم اليقين.

وتطرّق النقاش إلى صندوق كابيتال للاستثمار العالمي، الذي أطلقته شركة كابيتال للاستثمارات مؤخراً وشهد نجاحاً لافتاً في طرحه الأولي؛ بوصفه أداة استثمارية فريدة تمنح عملاء إدارة الثروات مرونة الوصول إلى الأسواق الدولية وتنويع أصولهم، مستنداً إلى آليات متقدمة في التحوط وإدارة المخاطر في ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية.

واختُتمت الجلسة بالإجابة عن أسئلة الحضور ومناقشة اهتماماتهم الاستثمارية، أعقبها حفل استقبال أتاح مواصلة التواصل وتبادل الآراء بين عملاء المجموعة والمتحدثين وفريق البنك.