وفد من حزب الاتحاد الوطني الأردني يزور سوبرماركت بنك الطعام الخيري وجمعية بنك الطعام الأردني

خبرني - زار وفد من حزب الاتحاد الوطني الأردني سوبرماركت بنك الطعام الخيري وجمعية بنك الطعام الأردني، برئاسة الأمين العام للحزب السيد محمد فواز الخصاونة، وذلك في إطار تعزيز التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والاطلاع على المبادرات الوطنية والإنسانية الهادفة إلى خدمة المجتمع.

وكان في استقبال الوفد الدكتورة كوثر القطارنة، التي قدمت شرحاً حول فكرة سوبرماركت بنك الطعام الخيري وآلية عمله، باعتباره تجربة تقوم على مفهوم التسوق الكريم، وتخصص عوائد المشروع لدعم الأسر المحتاجة من خلال كوبونات الخير والمبادرات الإنسانية.

كما اطّلع الوفد على برامج الجمعية ومشاريعها في مكافحة الجوع والحد من هدر الطعام، ودعم الأسر المحتاجة، والجهود المبذولة لتطوير العمل الخيري وتحويله إلى مشاريع تنموية مستدامة تحفظ كرامة المستفيدين وتسهم في تعزيز التكافل الاجتماعي.

وعبّر الأمين العام للحزب السيد محمد فواز الخصاونة عن تقديره للجهود التي تبذلها جمعية بنك الطعام الأردني، مشيداً بالدور الإنساني والمجتمعي الذي تقوم به، وبفكرة سوبرماركت بنك الطعام الخيري التي تقدم نموذجاً عملياً في دعم الأسر المحتاجة وصون كرامتها.

وأكد الخصاونة أهمية دعم مثل هذه المبادرات الوطنية وتعزيز الشراكة بين الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في خدمة المواطنين وترسيخ قيم التكافل والتضامن والمسؤولية المجتمعية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن توجهات حزب الاتحاد الوطني الأردني لتعزيز حضوره المجتمعي والانفتاح على المؤسسات والمبادرات الوطنية، ودعم الجهود التي تخدم المجتمع الأردني وتترجم المسؤولية الوطنية إلى مبادرات إنسانية وتنموية فاعلة.

وقد رافق الوفد

الدكتور ممدوح الرواشده والدكتور معتز ابو عواد والسيد محمد حمدان والمهندس عماد الحباشنه والدكتور بدر الحراسيس