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حسان والطراونة يؤكدان أهمية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

  • 04 نوفمبر 2026
  • 14:23
حسان والطراونة يؤكدان أهمية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

خبرني - أكد رئيس مجلس النواب إبراهيم الطراونة ورئيس الوزراء جعفر حسان، الأربعاء، أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن مختلف القضايا والتشريعات، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز تكامل الأدوار بين السلطتين وفق أحكام الدستور.

جاء ذلك خلال استقبال الطراونة، في مكتبه، رئيس الوزراء الذي قدم التهنئة له ولأعضاء المكتب الدائم لمجلس النواب بمناسبة نيلهم ثقة زملائهم النواب.

وأكد الطراونة أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين وفق محددات الدستور، بما يسهم في ترجمة مضامين خطاب العرش إلى برامج عمل وإنجازات ملموسة تنعكس إيجابا على حياة المواطنين وتلبي تطلعاتهم.

وحضر اللقاء وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي، وأعضاء المكتب الدائم لمجلس النواب، النائب الأول لرئيس المجلس آية الله فريحات، والنائب الثاني محمد سلامة الغويري، ومساعدا الرئيس مالك الطهراوي ورانيا أبو رمان.

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