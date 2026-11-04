إليك ما ينبغي معرفته عن الانتخابات النصفية التي تُجرى على مراحل

خبرني - يتبع الكونغرس الأمريكي، الذي يتألف من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، نظاماً يُعرف بـ "الانتخابات المتتابعة".

يخدم أعضاء مجلس الشيوخ لفترة ولاية مدتها ست سنوات، ويخضع ثلث أعضاء المجلس تقريباً لإعادة الانتخاب كل عامين. وفي هذا العام، يتنافس 35 عضواً من أصل 100 على مقاعدهم في مجلس الشيوخ.

أما أعضاء مجلس النواب، البالغ عددهم 435 عضواً، فيخدمون لفترة ولاية مدتها عامان، ويخضعون جميعاً للانتخاب في آن واحد كل عامين.

وعندما تُجرى الانتخابات في منتصف فترة ولاية الرئيس التي تمتد لأربع سنوات، فإنها تُعرف بـ"انتخابات منتصف الولاية".