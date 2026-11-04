إندونيسيا.. إقالة رئيس هيئة العاملين في القصر الرئاسي على خلفية قضية تنصت

خبرني - أقال الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو رئيس مكتب موظفي الرئاسة الجنرال ليستيو سيغيت برابوو، بعد تصنيفه مشتبها به في قضية تنصت غير قانوني.

وأعلن وزير الدولة للأمانة براسيتيو هادي في مؤتمر صحفي بالقصر الرئاسي في جاكرتا، أن الرئيس وقع صباح اليوم الأربعاء مرسوما رئاسيا بشأن إقالة سيغيت من منصبه. ولم تكشف الحكومة بعد اسم المسؤول الذي سيخلفه.

وكانت مديرية التحقيقات الجنائية بالشرطة الوطنية قد احتجزت القائد السابق للشرطة الوطنية سيغيت، بعد تصنيفه مشتبها به في قضية التنصت.

وقال رئيس المديرية المفوض العام أسيب سافرودين في مؤتمر صحفي بمقر الشرطة في جاكرتا: "احتجزنا المشتبه به في سجن مقر الشرطة الوطنية".

واحتجزت الشرطة إلى جانب سيغيت جنرالين آخرين بعد تصنيفهما مشتبه بهما، هما المفتش العام أهري سونتا ناسوتيون والمفتش العام إيكو هادي سانتوسو. وقال سافرودين إن تصنيف الثلاثة جاء بعد تحقيق معمق تضمن استجواب شهود.