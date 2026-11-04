ترمب: لا أريد أن أقضي عامين في استخدام الفيتو ضد كل شيء

خبرني - أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للتعاون مع الديمقراطيين، رغم أن سيطرتهم على الكونغرس قد تعرقل خططه، مؤكداً أنه لا يرغب في قضاء العامين المقبلين من ولايته مستخدماً حق النقض "الفيتو".

وقال ترامب، في تصريحات لموقع "بوليتيكو"، إنه سيعمل "مع الديمقراطيين لضمان أن تسير الأمور على نحو جيد لبلادنا".

وأشار ترامب إلى صلاحياته الرئاسية التي تتيح له "استخدام حق النقض ضد كل شيء"، لكنه أضاف: "لا أريد أن أقضي عامين جالساً أستخدم حق النقض ضد كل شيء، أريد أن تحدث أمور أيضاً".

وكشف ترامب أنه تحدث بالفعل مع "بعض قادة الحزب الديمقراطي"، مضيفاً أن لديه "الكثير من الأصدقاء بينهم"، دون أن يكشف عن هوياتهم.