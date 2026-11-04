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  • مركز جراحة العظام في مستشفى الكندي .. كفاءات طبية وتجهيزات حديثة

مركز جراحة العظام في مستشفى الكندي .. كفاءات طبية وتجهيزات حديثة

  • 04 نوفمبر 2026
  • 14:11
مركز جراحة العظام في مستشفى الكندي كفاءات طبية وتجهيزات حديثة

خبرني  - مستشفى الكندي منشأة طبية متميزة تتمتع بسمعة طيبة وعلمية  ، لوجود كوكبة من الاطباء الاستشاريين والكفاءات الطبية والفنية والادارية المؤهلة والمدربة وبخبرات عالية ، ووجود ادارة فاعلة من رئيس هيئة المديرين الدكتور محمد خريس استشاري جراحة السمنة بالمنظار والرائد والمطور في مجال جراحة السمنة والمناظير ، وتجهيزات طبية حديثة على أعلى المستويات التي وصل اليها العلم الحديث ، بوجود بيئة عمل آمنة تتماشى والمعايير الطبية والدولية الموثوقة ، والاعتمادات الطبية العالمية والمحلية، ليصبح وجهة سياحية علاجية ومقصدا لطالبي العلاج من دول العالم .
يتوفر في مستشفى الكندي مختلف التخصصات الطبية والمراكز الطبية التخصصية كمركز جراحة العظام ، والذي يشرف عليه ويعمل به مجموعة من الكفاءات الطبية في كافة فروع اختصاص جراحة العظام والمفاصل ، وتجرى به كافة العمليات الجراحية في غرف عمليات مجهزة بطاولات عمليات بتقنيات عالية واجهزة مراقبة ومناظير تواكب العصر ، كعمليات جراحات العظام بالمنظار ، وعمليات العمود الفقري ، وإصابات الملاعب والطب الرياضي ، وجراحات اليد والقدم ، واستبدال المفاصل ، وكافة انواع الكسور ، والترميم ، وتطويل وتعديل الأطراف ، وعمليات عظام الأطفال ،والتي تشجع المرضى للقدوم الى المستشفى للعلاج  كمقصد للعلاج .
هذا بالإضافة الى العديد من الأسباب التي تحعل من مستشفى الكندي مقصدا للعلاج كتوفر الكوادر المؤهلة تأهيلاً عالياً في التخصصات الطبية والتمريضية والفنية والادارية ، وتنافسية التكاليف العلاجية ،  وجودة الخدمات الطبية ، ووجود أنظمة التأمين الصحي المضمونة والفعالة ، والحصول على الإعتماديات المحلية والدولية ، وتوفر الأجهزة والمعدات الطبية المتطورة من مراكز المستشفى ‘ ووجود المركز العالمي لجراحة السمنة والذي يعتبر المركز الوحيد الذي حصل على الاعتراف من المجلس الدولي للسمنة ،وتوفر مختلف الإختصاصات والتي تشمل جراحات السمنة ، طب الأطفال ، طب وجراحة الدماغ والأعصاب ، طب وجراحة العظام والمفاصل ، جراحة التجميل وشفط الدهون، ومركز الاخصاب وأطفال الانابيب وعلاج أمراض العقم والخصوبة  ، وجراحة الاوعية الدموية ، وتفتيت الحصى ، والاشعة التداخلية ،  والكشف عن السرطانات ( سرطان الثدي ) ، وعمليات زراعة الاعضاء ، وعمليات القسطرة وعمليات القلب المفتوح ، ووحدة تنظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية وقسم خاص للاسعاف والطوارئ باحدث الاجهزة وسيارات اسعاف حديثة ،هذا بالاضافة الى خدمات المختبرات الطبية ، وشبكة صيدليات موزعة على طوابق ومرافق المستشفى ، وخدمات الأشعة التشخصية .

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