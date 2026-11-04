منع ظهور حسام حسن على كافة وسائل الإعلام المصرية

خبرني - منع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر عددا من الشخصيات من الظهور الإعلامي على كافة وسائل الإعلام، بينهم المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، حسام حسن.

وجاء ذلك في إطار خطة مشددة لضبط المشهد الإعلامي وحظر تداول الخلافات الأسرية والحياة الشخصية للمواطنين.

وشملت القرارات استدعاء الممثلين القانونيين لعدد من المواقع الإلكترونية لجلسات استماع لمخالفتها الضوابط، إضافة إلى تأكيد استمرار منع ظهور السيدة "دان آدم" إعلاميًا، مع التهديد بإجراءات قانونية مشددة حال تكرار بث أو تداول الوقائع محل البيان.

وشدد المجلس، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، على أن وسائل الإعلام يجب أن تكون "مساحة لنشر الوعي لا ساحة لتصفية الخلافات الشخصية"، مؤكدًا أن الهدف هو توفير المناخ المناسب للجهاز الفني للمنتخب بعيدًا عن التجاذبات لضمان استقرار المنظومة الرياضية.

وتأتي هذه القرارات إعمالًا للقانون رقم 180 لسنة 2018 المنظم للصحافة والإعلام في مصر، والذي يمنح المجلس السلطة التنظيمية والرقابية على كافة الصحف والمنصات الرقمية والقنوات التلفزيونية.

وتخضع المؤسسات الإعلامية لأكواد ومعايير أخلاقية صارمة تحظر مناقشة الأزمات الأسرية أو إفشاء أسرار الحياة الشخصية للمواطنين دون استثناء، وتتيح للمجلس تطبيق لائحة جزاءات تتدرج من الغرامات المالية وصولًا إلى حظر الظهور أو إغلاق المنافذ الإعلامية المخالفة.