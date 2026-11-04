جامعة الشرق الأوسط تستقبل طلبتها الجدد للعام الجامعي 2027/2026 عبر (Freshers’ Day)

خبرني - نظّمت جامعة الشرق الأوسط يومًا مفتوحًا بعنوان "Freshers’ Day" لاستقبال طلبتها الجدد، ضمن برنامج حافل بالفعاليات الفنية والغنائية والأنشطة الرياضية والترفيهية، أتاح للطلبة المستجدين والقدامى فرصًا للتعارف والتفاعل، والمشاركة في تجارب جماعية عكست تنوّع الحياة الطلابية داخل الحرم الجامعي، لا سيما في ظل تعدّد الجنسيات والخلفيات الثقافية التي تحتضنها الجامعة.

شهد المسطح الأخضر في الجامعة أجواءً احتفالية تفاعل خلالها الطلبة مع العروض الغنائية التي قدّمتها فرقة كورال الجامعة، وسط مشاركة لافتة أضفت على اللقاء طابعًا من الألفة والحيوية، فيما حرص الطلبة على توثيق اللحظات المشتركة بالصور التذكارية.

وامتدت الفعاليات لتشمل سلسلة من الألعاب الحركية والتنافسية، من بينها Football Darts، وWipeout، وBubble Football، وReaction Machine، وBubble، وLaser Tag، وWipeout، إلى جانب عرض السيارات (Car Show)، الذي نال إعجاب واهتمام المشاركين.